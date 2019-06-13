Kazım Kurt TBB Encümen üyeliğine seçildi

Ankara’da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı’nda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Ankara’da yapılan toplantıya, 600’ye yakın belediye başkanı ve meclis üyesi katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yeniden TBB Başkanı seçildiği toplantıda, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da 15 kişiden oluşan TBB Encümeni’ne seçildi. Aynı zamanda İç Anadolu Belediyeler Birliği encümen üyesi olan Başkan Kazım Kurt, TBB encümeninde Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) temsil eden 4 isimden biri oldu. Encümen üyelerinin 9’u AK Parti’yi, 2’si ise MHP’yi temsil ediyor.

“Canla başla çalışmaya devam edeceğim”

TBB’nin encümeninde görev almaktan son derece memnun olduğunu kaydeden Başkan Kurt, önemli olanın halka hizmet etmek olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, “Bugüne kadar Eskişehir ve Odunpazarı halkı için, onlara huzur içinde güvenle yaşayacakları bir kent sunmak için çalıştık. Bundan sonra da hem belediye başkanlığı görevini sürdürdüğüm Odunpazarı’nda hem İç Anadolu Belediyeler Birliği’nde hem de Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminde canla başla çalışmaya devam edeceğim. Beni bu göreve layık gören başta partimin yönetimine ve Birlik Meclis Üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.