0553 313 94 23

Kazım Kurt TBB Encümen üyeliğine seçildi

Ankara’da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı’nda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi seçildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:29
Kazım Kurt TBB Encümen üyeliğine seçildi

Ankara’da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı’nda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi seçildi.


Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Ankara’da yapılan toplantıya, 600’ye yakın belediye başkanı ve meclis üyesi katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yeniden TBB Başkanı seçildiği toplantıda, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da 15 kişiden oluşan TBB Encümeni’ne seçildi. Aynı zamanda İç Anadolu Belediyeler Birliği encümen üyesi olan Başkan Kazım Kurt, TBB encümeninde Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) temsil eden 4 isimden biri oldu. Encümen üyelerinin 9’u AK Parti’yi, 2’si ise MHP’yi temsil ediyor.


“Canla başla çalışmaya devam edeceğim”


TBB’nin encümeninde görev almaktan son derece memnun olduğunu kaydeden Başkan Kurt, önemli olanın halka hizmet etmek olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, “Bugüne kadar Eskişehir ve Odunpazarı halkı için, onlara huzur içinde güvenle yaşayacakları bir kent sunmak için çalıştık. Bundan sonra da hem belediye başkanlığı görevini sürdürdüğüm Odunpazarı’nda hem İç Anadolu Belediyeler Birliği’nde hem de Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminde canla başla çalışmaya devam edeceğim. Beni bu göreve layık gören başta partimin yönetimine ve Birlik Meclis Üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:29
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaycuma Belediye Meclisinden tarihi kararlar
    1. Çaycuma Belediye Meclisinden tarihi..
    2. Özel Çocuklar yaz şenliklerindecoştu
    3. Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi..
    4. TFF'den Digiturk açıklaması
    5. Başkan Özlü “Tatil çocuklarımızın..
    6. Diyarbakır’da korkutan yangın
    7. Trabzon’da 20 günde 34 buluntu yeri..
    8. Eğitim Bir-Sen’den “2018-2019 Eğitim..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar, CHP..
    10. Seydikemer’de iki otomobil kafa kafaya..
    11. Mersin’de dolu yağışı meyve ve sebze..
    12. Deniz üstünde minder sandığı cisim 45..
    13. Düzce Belediyesi kaldırıma park..
    14. O hırsız tutuklandı
    15. Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı
    16. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde..
    17. Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü..
    18. Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul..
    19. Başkan Özlü, “560 vaadin hepsi yerine..
    20. Başkan Ergün Türkiye Belediyeler..
    21. ABD'li casus Brunson'dan flaş iddia!..
    22. Çalışmalar yayalar için başladı
    23. Ağrı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    24. Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması..
    25. AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?|..
    26. Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
    27. Bozüyük’lü öğrencilerden Pazaryeri..
    28. Ateizm Derneği'nden dikkat çeken ilan!
    29. Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret
    30. Fas'ta evleri mühürlenen İslami..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu