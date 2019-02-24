Kazım Kurt Sevinç Mahallesi sakinleriyle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükşehir Kanunu ile köyden mahalleye dönen Sevinç Mahallesini ziyaret etti.

Bir kahvede vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt, burada vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, son 5 yılda Odunpazarı Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmaları anlattı. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın bitirilmek istendiğini ifade eden Başkan Kurt, devlete ait fabrikaların özelleştirerek satıldığına dikkat çekti. Başkan Kurt, "Kağıdı ithal ediyoruz. Kağıt ücretleri aldı başını gidiyor, gazeteler basmak için kağıt bulamıyor. Aynı şeyi tarım ve hayvancılıkta da yaptılar. Türkiye kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Neden, hayvancılığı bitirdiler. Tarımı da yok etmeye çalışıyorlar, birçok tarım ürününü üretmiyoruz artık, ithal ediyoruz. Türkiye ay çekirdeğini bile Çin’den ithal ediyor. Oysa Türkiye o ürünleri yani mısırı, buğdayı, arpayı, ay çekirdeğini üretebilecek verimli topraklara sahip" dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Odunpazarı Belediyesi’nin örnek çalışmalar yaptığını belirten Başkan Kazım Kurt, vatandaşlara Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Vişne Bahçesi ve arı köy ile ilgili bilgi verdi. Başkan Kurt, "Türkiye’de tarım, hayvancılık bitirilmek isteniyor. Biz de bunu engellemek için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.