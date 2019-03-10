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Kazım Kurt otogar esnafı ile buluştu

Daha önce esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali’ni ziyaret etti.

10 Mart 2019 Pazar 16:04
Kazım Kurt otogar esnafı ile buluştu

Daha önce esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali’ni ziyaret etti.


Otogar esnafı ve vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt, onlarla uzun uzun sohbet etti. Otogarı gezen Başkan Kurt, burada görev yapan otobüs işletmelerinin çalışanları ve esnafla bir araya geldi. Yazıhane çalışanları ve esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Kurt, uzun yol şoförlerine ve yolculara ise iyi yolculuklar temennisinde bulundu. Otogarların şehirlerin vitrinleri olduğunu dile getiren Başkan Kurt, Otogar çalışanlarına ve esnafına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:04
  1. odunpazarı

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