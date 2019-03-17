Kazım Kurt: “Olcay Çokar adı artık bu parkta yaşayacak”

Kazım Kurt öncülüğünde Odunpazarı Belediyesi, bir vefa örneğine daha imza atarak Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı iken hayatını kaybeden Olcay Çokar adına Çankaya Mahallesi’ne park yaptı.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan park, 6 bin 615 metrekare büyüklüğünde. Çankaya Mahallesi Karacabey Sokakta bulunan parkta süs havuzu, çocuk oyun grubu, fitness aletleri, kamelya ve bank gibi oturma grupları yer alıyor.

Olcay Çokar’ın Odunpazarı Belediyesi için çok önemli bir isim olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Kendisini görevi başındayken kaybettik. Çankaya Mahallesi’nde yeni yaptığımız parka Odunpazarı Belediye Meclisi’nde almış olduğumuz kararla Olcay Çokar adını verdik. Olcay Çokar adı artık bu parkta yaşayacak. Ben bir kez daha Olcay Çokar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm hemşerilerimi de parkımızın açılışına davet ediyorum” dedi.

Olcay Çokar Parkı’nın açılışı 19 Mart Salı günü saat 14.00’de yapılacak.