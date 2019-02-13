Kazım Kurt: “Odunpazarı’nda kadınlar daha da özgür olacak”

Türk Kadınlar Birliği üyeleri ile bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarı’nda yaşayan kadınların daha da özgürleşmesi için gelecek dönemde 100 kreş açacağız” dedi.

Alaaddin Cafe’de gerçekleşen buluşmaya çok sayıda Türk Kadınlar Birliği üyesi kadın katıldı. Kadınlarla 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerden ekonomik krize birçok konuda sohbet eden Başkan Kurt, kadınların istek ve şikâyetlerini de dinledi. Kadınların her zaman kendilerine destek verdiğini söyleyen Başkan Kurt, teşekkür etti. Eskişehir belediyelerinin Türkiye’de parmakla gösterilen başarılı belediyeler olduğunu ifade eden Başkan Kurt, çok kurumun ve vakfın yapmış olduğu araştırmalarda hem Tepebaşı hem Odunpazarı’nın hem de Büyükşehir Belediyesi’nin insani gelişmişlik standardı içinde Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri ve belediyeleri olduğunu kaydetti. “Her zaman insanların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye ‘de ekonomik olarak ciddi krizler varken; Eskişehir’ de biraz huzur varsa demokratik bir ortam varsa bu belediyelerin çalışmaları sonucu. Herkesin de böyle bilmesinde yarar var. Bu nedenle 31 Mart seçimlerinde bu düzenin devam etmesini istiyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana çocukları kadınları mutlu olan bir Odunpazarı diye çalıştık” diyen Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı’nda 11 farklı mahalleye halk merkezi açtıklarını söyledi. Kenar mahallelere yapılan bu halk merkezlerinde kadınlar için yüzlerce atölye açtıklarını belirten Başkan Kurt, bu atölyeler ile de kadınların sosyalleşmesine ve kendini geliştirmesine katkı sunduklarının altını çizdi. “Aynı zamanda orada ürettiklerini satarak aile bütçesine ya da kendi bütçesine de çok küçük katkılar sunmasına yol açtık. Bir Kadın Girişimi Kooporatifi kurup, oradaki çalışanlarla birlikte Eskişehir’de kadının adını söyletmeye çalıştık. Kadının var olduğunu hissettirmeye çalıştık” diyen Başkan Kurt, Odunpazarı’nda 5 tane kreş açtıklarını söyledi. Odunpazarı Kreşlerinin çok ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Kurt, “Yeni dönemde bu kreş hizmetlerini bütün mahallelere yapacağız. 100 tane kreş yapacağız. Bu devletin yapması gereken bir iş, ama maalesef devlet bunu ihmal ediyor. Kreş, sadece çalışan kadınlarımızın hakkı değil çalışmayan kadınlarımızın da; onların çocuklarının da hakkı” dedi.

Odunpazarı Belediyesi’nin kültür sanat alanında da Türkiye’de önde gelen çalışmalar yaptığını belirten Başkan Kazım Kurt, “Hem festivallerimizin hem de sergilerimizin sanat dergilerinde, kültür dergilerinde ön plana çıktığını görüyoruz. Bunları sürdürmek bizim elimizde bununda desteği sizin elinizde sadece oy vermeniz değil, etrafınızda oy vermeyenleri de ikna etmeniz gerekiyor. Sandığa gitmek istemeyenleri sandığa yöneltmeniz lazım. Çünkü her mahallede ciddi anlamda sandığa gitmeyen insan var. Sandığa gitmemek bir görevi yerine getirmemek anlamına geliyor. Belki protesto anlamında kullanıyor ama biz bunu artık protestoyla ya da kişisel değerlendirmelerle Türkiye’ye ve Eskişehir’e zarar gelmesini istemiyoruz. Biz sandığa az gittiğimiz zaman karşı taraf daha az oyla seçimi kazanıyor. O nedenle sandığa gidelim, oy kullanıp oyları da bizlere attırmayı sağlayalım” diye konuştu.