Kazım Kurt: “Muhtarlara kapımız her zaman açık”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, muhtar buluşmalarına devam ediyor. Başkan Kurt, son olarak Karacaşehir Muhtarı Murat Çelik ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’u makamında ziyaret eden Muhtar Murat Çelik ve azaları, Başkan Kurt’u 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği büyük başarıdan dolayı tebrik etti. Başkan Kurt ile birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade Eden Çelik, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi.

Karacaşehir Muhtarı Murat Çelik’in ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Mahallelerdeki sorunların çözümü konusunda belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ve desteğe her zaman hazır olduklarını belirten Başkan Kurt, “Vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için hep birlikte çalışacağız” dedi.