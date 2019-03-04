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Kazım Kurt: “Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı için çalışıyoruz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi adayı Hatice Kılıç tarafından organize edilen Köy Dernekleri Kadın Kolları Kadınlar Günü kutlamasına katıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:28
Kazım Kurt: “Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı için çalışıyoruz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi adayı Hatice Kılıç tarafından organize edilen Köy Dernekleri Kadın Kolları Kadınlar Günü kutlamasına katıldı. Çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı’na yeni dönemde açacakları 100 kreşle kadınların daha özgür ve mutlu olacağını söyledi. Başkan Kurt, ‘Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı’ için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.


Etkinlikte kadınlar adına konuşan Hatice Kılıç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün önemini anlattı. Kadına yönelik baskının, şiddetin; tacizin ve tecavüzün her geçen gün arttığına dikkat çeken Kılıç, kadınların bu kötü gidişata artık yeter demesi gerektiğini söyledi. Kılıç, kadınların gücünü gösterme gününün geldiğini vurguladı.


“Kadın erkek eşitliğine duyarlı bir bütçeleme yaptık”


Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere değindi. Bu seçimlerde kadınların kullanacağı oyun çok önemli olduğunu belirten Başkan Kurt, “Sizlerden yardım ve destek istiyoruz. Eğer elimizden tutarsanız, eğer bizimle bu yolda birlikte yürürseniz kazanamayacağımız hiçbir seçim yok” dedi. 5 yıl boyunca Odunpazarı Belediyesi’nde kadın erkek eşitliğine duyarlı bir bütçeleme yaptıklarını söyleyen Başkan Kazım Kurt, Türkiye’deki çok az sayıda belediyenin yaptığı bir işi yaptıklarını vurguladı. Hayata geçirdikleri projelerde kadınlar ne fayda sağlayacak diyerek 5 yılı geçirdiklerini belirten Başkan Kurt, 5 yıl boyunca “Çocukları ve kadınları mutlu olan bir Odunpazarı” için çalıştıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:28
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