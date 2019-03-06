Kazım Kurt işçilerle buluşmaya devam ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ziyaretinde işçilerin çalıştığı tezgahları gezen Başkan Kurt, işçilerle uzun uzun sohbet etti. İşçilerinin istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı.

İşçilere Odunpazarı Belediyesi’nde 5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan tüm işçi ve emekçilerin sendikalı olduğunun altını çizdi. Göreve gelir gelmez taşeron işçilerin sendikalaşması önündeki engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Başkan Kurt, işçi ve kamu sendikaları ile sürekli bir arada olduklarını anlattı. İşçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kazım Kurt, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi.

Konuşmasında yaşanan ekonomik krize de değinen Başkan Kazım Kurt, ekonomik krizden toplumun bütün kesimlerinin etkilendiğini belirtti. Ancak krizin en çok işçi ve emekçileri vurduğunu söyleyen Başkan Kurt, aldıkları maaşlarla kıt kanaat geçinen işçi ve emekçilerin maaşlarının her geçen gün eridiğine dikkat çekti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Bugün Türkiye’de çekmiş olduğumuz sıkıntıların tamamının sorumlusu Türkiye’yi yöneten partidir. 17 yıldır ezici bir çoğunlukla iktidar olanlar, eğer hala sorunları çözemediyse ve bundan sonra çözeceğim diyorsa, inandırıcı olmaz. Bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıların tek nedeni de iktidarın yanlış ekonomi politikası. Bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmeli” diye konuştu.