Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir EV’leniyoruz Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarını gezdi. Fuar alanında Odunpazarı Belediyesi nikâh dairesine başvuran bir çiftin nikâhını kıyan Başkan Kurt, daha sonra fuar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir EV’leniyoruz Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarında nikâh kıydı. Odunpazarı Belediyesi Nikâh Dairesine başvuran Seçil Özdereli ile Gökhan Dinç çiftinin nikâhını kıyan Başkan Kurt, çifte mutluluklar diledi. Çiftin bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Kurt, fuarın da Eskişehir’e hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diledi.

Nikâhın ardından fuar alanını gezen Başkan Kazım Kurt’a, esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de kabul ederek bol bol fotoğraf çektirdi.