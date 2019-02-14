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Kazım Kurt; “Belediyeler iyi çalıştığı için Eskişehir’de dostluk, barış iklimi var”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yunuskent’te ikamet eden vatandaşlalar buluştu.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Kazım Kurt; “Belediyeler iyi çalıştığı için Eskişehir’de dostluk, barış iklimi var”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yunuskent’te ikamet eden vatandaşlalar buluştu.


Yunuskent Sitesi Sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı. Kendisine yöneltilen sorulara da cevap veren Kazım Kurt, yaptığı konuşmada “Odunpazarı’na 100 kreş açacağız" sözünü tekrarladı. Başkan Kazım Kurt, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ekonomik krizden 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere ve Odunpazarı’nda gelecek dönemde yapacakları projelere kadar birçok konuya değindi. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerin yerel seçimler olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu seçimlerin iktidarı, Cumhurbaşkanı’nı ya da milletvekillerini değiştirmeyeceğini söyledi. Bu seçimle belediyelerin değişeceğini ya da devam etmesine karar verileceğini anlatan Başkan Kurt, “Eğer, Eskişehir’deki belediyecilik hizmetlerinden memnunsanız bizim belediyeler de devam etmemiz lazım. Bizim değişmemiz neyi değiştirecek, onun iyi düşünülmesi gerekiyor. Kütahya’da, Afyon’da ne oldu ise Eskişehir’de de o olacak. Bugün, Türkiye’de başka illere gittiğiniz zaman Eskişehir’den geliyorum dediğiniz zaman insanların size bakışı değişiyorsa bu belediyeler sayesinde oluyor. Belediyelerimiz iyi çalıştığı için gece 11’de sokakta rahat rahat gezebiliyorsunuz. Belediyelerimiz iyi çalıştığı için birbirimizi seviyoruz, birbirimize güveniyoruz. Sorunsuz, kavgasız yaşıyoruz, çünkü Eskişehir’de dostluk, barış iklimi var, bu da belediyeler sayesinde” dedi.


“ODUNPAZARI’NA 100 KREŞ AÇACAĞIZ”


Bugün Odunpazarı Belediyesi’nin 19 tane kütüphanesi olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, bu kütüphanelerde 200 binden fazla da kitap olduğunu kaydetti. Şehrin kenar mahallelerinde bulunan bu kütüphanelerde insanların kitap okuduğunu ifade eden Başkan Kurt, çocukların ve gençlerin ders çalıştığını dile getirdi. 5 yıl önce Odunpazarı Belediyesi’nde olmayan şeylerden birinin de kreş olduğunu söyleyen Başkan Kazım Kurt, 5 yılda Odunpazarı’na 5 adet kreş açtıklarını belirtti. Gelecek dönemde her mahalleye kreş yapacaklarının altını çizen Başkan Kurt, Odunpazarı’na 100 kreş açacağız sözünü tekrarladı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
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