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Kazım Kurt Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel yönetim stratejisini belirlemek için düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:51
Kazım Kurt Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel yönetim stratejisini belirlemek için düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı.


Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleşen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 11’i büyükşehir olmak üzere toplam 252 CHP’li belediye başkanı yer aldı. İki gün süren çalıştayda yeni dönemde CHP’li belediyelerin yerel yönetim stratejisini tartışıldı. Çalıştayda söz alan Başkan Kurt, belediye başkanları ile belediyelerin yerel yönetim stratejileri hakkında fikirlerini paylaştı. Konuşmasında katılımcı, halkçı, şeffaf ve sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Başkan Kurt, merkezi hükümetin belediyeler üzerindeki vesayetini ortadan kaldıracak formüllerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:51
  1. odunpazarı

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