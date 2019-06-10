Kazım Kurt, bayramlaşma töreninde personele birlik çağrısı yaptı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt,Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan personel ile bayramlaştıktan sonra birlik mesajı verdi.

Belediye personelinin Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Kurt, birlik mesajı verdi. Konuşmasında çalışanlar arasındaki ayrım ve farkın bir uçuruma doğru gittiğine de dikkat çeken Kurt, bu durumun iş barışını da etkilediğini ifade etti. Kazım Kurt, sorunun çözümü için sendikalara çağrı yaptı. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Bayramlaşma törenine Başkan Kurt’un yanı sıra işçi ve memur sendika temsilcileri ile belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Kurt, “Keşke Türkiye’de her gün bayram olsun, ama maalesef öyle olmuyor. Herkesin sıkıntısı var, dolayısı ile Türkiye’nin de sıkıntısı var. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak kendi çapımız, gücümüz ölçüsünde Türkiye’nin güzelleşmesi için uğraşmalıyız. Tabi ki önce Odunpazarı ve Eskişehir’in gelişmesi bizim sorumluluğumuzda” diyen Başkan Kurt,en iyi hizmet, işini en iyi yapmak olduğunu söyledi. Odunpazarı Belediyesi personelinin görevini en iyi şekilde yapması gerektiğini kaydeden Başkan Kurt, Umarım bundan sonraki hayatınızda da daha başarılı ve güvenli bir ortamda buluruz kendimizi. Ben, belediyede çalışan arkadaşlarımızın daha dikkatli, sorumlu ve bilinçli olmasını diliyorum. Herkes görev ve sorumluluğunu bilerek hareket ederse bir sıkıntı yaşamayız. Türkiye’nin neresinden başlarsak biz bu sorunları düzeltebiliriz, hepiniz kendi vicdanınızda değerlendirin” dedikten sonra belediye personeline mutlu bir gelecek diledi.

“Memurlarla sosyal denge sözleşmesi imzaladık”

Seçimden sonra yeni bir döneme girdiklerini dile getiren Başkan Kazım Kurt, yeni dönemde memurların yetkili sendikayı değiştirdiklerini belirtti. Yeni sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yaptıklarını vurgulayan Kurt, “Biz, ücret ya da ödenekleri elimizden geldiği ölçüde en üst kademeden ödemeye çalışıyoruz. Yine size yüzde 100 oranında zam ya da tazminat ödeyeceğiz, onu taahhüt ettik. Allah çoluğunuz çocuğunuzla yemeyi nasip etsin. Önümüzde kadrolu işçilerle ilgili toplu sözleşme görüşmemiz var. Onu da iyi şartlarla gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben, emeğin hakkını vermek ve bu doğrultuda mücadele etmek gerektiğini savunanlardan biri olarak bu konuda ciddi mücadelelerin içinde oldum, bundan sonra da olurum” diye konuştu.

“Çalışanlar arasındaki ayrımcılık ve fark uçuruma gidiyor”

Türkiye’de çalışma düzeni açısından yasal karmaşa olduğunun altını çizen Belediye Başkanı, kaç çeşit işçilik olduğunu sendika başkanlarının da bilmediğini ifade etti. Bunun yanında taşeron işçiler ile yaşanılan sorunlaradikkat çeken Kazım Kurt,“Çok karışık olan bu ortamın bir an önce düzeltmek iktidarın görevidir. Çalışanlar arasındaki ayrımcılık ve farklılık bir uçuruma doğru gitmekte. Özellikle taşeron işçi arkadaşlarımızın ne olduğu belli değil. Toplu sözleşme yapalım diyoruz hayır yapamazsınız diyorlar. Zam verelim diyoruz, hayır veremezsiniz diyorlar. Böyle bir çalışma ortamında sağlıklı bir sonuç alma şansımız yok. Şimdi memurlarla sosyal denge sözleşmesi yaptık, kadrolu işçilerle toplu iş sözleşmesi yapacağız, ama taşeron işçilerle bunu yapamıyoruz, ama çalışanların neredeyse üçte ikiye yakını taşeron. Aynı odada, atölyede çalışanlar arasında ücret farkının olması iyi bir şey değil ve çalışma barışı açısından da doğru bir şey değil. Bence bütün sendikaların bu noktadan hareket ederek hiç değilse yasal düzenlemeyi bir an önce yapması konusunda hükümeti uyarması gerekiyor, maalesef Türkiye’de böyle sendika bulmak da zor. Hem memur hem işçi sendikaları kendi hedefi doğrultusunda bir ortam hazırlamaya çalışıyor. Genel anlamıyla bir sonuç alamıyoruz, bölünüp parçalanınca da iktidara karşı da bir sonuç alma şansları yok. Ne verilirse ona razı olan bir sendikal anlayış doğru değil. Bununda düzelmesini ben canı gönülden isterim. Bu açıklamaları bir bayram sohbetinde çok ciddi bulmuş olabilirsiniz, ama önemli olduğunu düşündüğüm için söyledim. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Umarım bayram tadında günleri hep birlikte yaşarız” dedi.