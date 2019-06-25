0553 313 94 23

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 14.

25 Haziran 2019 Salı 16:02
Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 14. yılında Artvin’in Hopa ilçesindeki anıt mezarı başında anıldı.


Kazım Koyuncu, ölümünün 14. yılında memleketi Artvin’in Hopa ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Koyuncu için ilçeye bağlı Yeşilköy köyündeki anıtı başında düzenlenen anma törenine; annesi Hüsniye Koyuncu, kardeşleri Canan Erdem, Hüseyin, Orhan, Oğuz ve Niyazi Koyuncu, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile yakınları ve sevenleri katıldı.


Koyuncu için saygı duruşuyla başlayan tören, vatandaşların Koyuncu’yla ilgili duygularını dile getiren konuşmalarıyla devam etti.


Burada konuşan Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, merhum Kazım Koyuncu’nun Hopa’nın çok değerli bir evladı oluğunu ifade ederek, "Hopa bu değerli evladı Kazım’dan ayrılalı 14 yıl oldu. Ölümünü dün gibi hatırlıyorum. Kazım, Hopa sokaklarında halen anılıyor, yaşatılıyor. Bugün Hopa Belediyesinden şarkıları anons edildiği gibi. Bizler Kazım’ı asla unutmayacağız. Hopa hak, hukuk, adalet direnişinde dik duruşuyla bilinen bir kenttir. Kazım Koyuncu da tüm ülkede dik duruşuyla bilinen bir kardeşimizdir. Ben Kazım’a Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.


Kazım Koyuncu’nun abisi Hüseyin Koyuncu da kardeşinin vefatının 14. yıl dönümündeki anma etkinliklerine gelen herkese teşekkür etti.


Yıllar geçse de Kazım Koyuncu’ya ölen özlemin azalmadığını, aksine çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Koyuncu, "Sevenleri her yıl Türkiye’nin dört bir yanından buraya akın ediyor. Bizim acımızı paylaşıyor. Onu anmak, sevenleriyle bir arada olmak bizi onurlandırıyor" dedi.


Anma törenindeki konuşmalardan sonra vatandaşlar kabri ziyaret ederek burada Kazım Koyuncu adına açılan deftere duygu düşüncelerini yazıp, mezar başında fotoğraf çektirerek dua etti. Hopaspor taraftar grubu da mezar başında takımlarının atkısını açarak, anma etkinliğine katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:02
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk sigorta şirketi Quick Sigorta
    1. Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk..
    2. Büyük kriz! F-35 üretimi durdu
    3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a..
    4. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    5. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    6. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    7. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    8. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    9. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    10. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    11. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    12. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    13. 23 yıllık özlem sona eriyor
    14. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    15. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    16. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    17. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    18. Araklı'daki sel
    19. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    20. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    21. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    22. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    23. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    24. Yeni askerlik sistemini düzenleyen..
    25. Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin..
    26. Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’..
    27. MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında..
    28. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    29. Göztepe'de kombine bilet satışları 1..
    30. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı