"Kazım Karabekir, 101 yıl önce bu uyarıyı yaptı"

TRABZON (AA) - Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, "Kazım Karabekir, Abdullah Paşa'ya çıkıyor 101 yıl önce Kasım ayı 1918'de ve diyor ki 'Paşam, ben size doğuda Ermeni mezalimini içeren vesikalar gönderdim, niye bastırmadınız? İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar.' 101 yıl önce bu uyarıyı yapmasına rağmen biz hala bunları başımızdan atamamışız." dedi.

Özel bir kolejin organizasyonuna katılmak için kente gelen Yıldıran, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş'in de daveti üzerine Trabzon Limanı'nı ziyaret etti.

Ermiş'in çiçekle karşıladığı Yıldıran, bugün, 78 yıllık hayatının en büyük heyecanını yaşadığını belirterek, "Bu heyecanı yaşattığınız için size edecek teşekkür kelimesi bulamıyorum. Kazım Karabekir, Trabzon'u 19 Nisan 1919 yılında ziyaret etti, bu ziyaretin 100. yıl dönümünde Trabzon'da ve Gülcemal Vapuru ile geldiği Trabzon Limanı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Yıldıran, Kazım Karabekir'in, Anadolu'ya çıkan özel 5 kişi arasında bulunduğunu ifade ederek, "Kazım Karabekir, Mustafa Kemal, okul çağlarından beri birbirlerini tanıyan güzel insanlar Çanakkale'de savaşmışlar." dedi.

Kazım Karabekir'in, askeri hayatına, katıldığı savaşlara ilişkin bilgi aktaran Yıldıran, şöyle devam etti:

"Kazım Karabekir, İran Tebriz'deyken 'Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı, geri dön' emri alıyor. Karabekir, geri dönüş yolundaki satırlarında, 'Batum'dan gemiye binerken buralarda bulduğum hafif Japon toplarını geminin şaftına yükledim, Trabzon'a bıraktım.' Bir milli mücadele fikri var, Anadolu silahlanmaya başlıyor ve parantez içine 'Mustafa Kemal'e ilk hediyelerimdir' der bu Japon topları için. Daha sonra Rus toplarını da gönderecektir Mustafa Kemal Paşamıza Büyük Taarruz için."

Yıldıran, Kazım Karabekir'in, Reşit Paşa Gemisi ile İstanbul Boğazı'na girdiği zaman, yabancı zırhlıları, padişahın sarayına mevzilenmiş topları gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karabekir, o yabancı zırhlıları görünce bir yemin ediyor, 'tek dağ başı mezar oluncaya kadar çarpışacağım.' diyor. Kazım Karabekir, Abdullah Paşa'ya çıkıyor 101 yıl önce Kasım ayı 1918'de ve diyor ki, altını çizerek emanet ediyorum bu sözleri sizlere, 'Paşam, ben size doğuda Ermeni mezalimini içeren vesikalar gönderdim niye bastırmadınız? İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar.' 101 yıl önce bu uyarıyı yapmasına rağmen biz hala bunları başımızdan atamamışız. Abdullah Paşa diyor ki 'Bunlardan haberim yok Kazım.' Sağda, solda bulduruyor ve bastırıyor, özellikle de diyor ki 'Yetmez, Fransızcaya çevrilsin ki ecnebiler de neyin ne olduğunu bilsin.' Devletin bütçesinde yeteri kadar para yok, kendi imkanlarıyla bastırıyor."

Yıldıran, Karabekir'in, Padişahın, "Mustafa Kemal'i ve Refet Bele'yi tutuklayacaksın." emrini yerine getirmediğine de işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazım Karabekir, saraya red cevabı yazar, 'Hayır, ben Mustafa Kemal'i tutuklamam, o bu vatan için çalışmakta.' Fakat o yüce insan tutuklanacağını duyunca 7-8 Temmuz gecesi Erzurum'da acı, uzun bir gecede istifa eder. 9 Temmuz günü Erzurum'da bugün Atatürkevi olan müzede bir masa başında Rauf Orbay ile Mustafa Kemal otururken Mustafa Kemal sivildir, hiçbir askeri yetkisi kalmamıştır. En güvendiği kurmayı Kazım Dirik içeriye gelir 'Paşam istifa ettin, kimden emir alacağım' der. Yıkılmıştır Mustafa Kemal, bir saat önce 'sen her şeysin' diyen kişiler, 'artık sen yoksun' demektedir. O sırada yaveri koşarak içeriye gelir, heyecanla 'Paşam, Kazım Karabekir bir bölük süvariyle gelmekte' der. Anılarında Rauf Orbay, 'Mustafa Kemal bir an sarardı' diye yazar, 'Her şey buraya kadarmış Rauf, milli mücadele başlamadan bitecek.' Kapı açılır, içeriye Kazım Karabekir girer, sivil olan Mustafa Kemal Paşamızın karşısında sert bir asker selamı çakar, 'Paşam, dün olduğu gibi bugünde bütün kolordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük süvari getirdim.' der. İşte o gün o konakta istiklal harbimiz başlamış, kazanılmıştır. O gün o konakta Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. O gün o konakta Mustafa Kemal, Atatürk olmuştur. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır."

Programa, Trabzon Liman Başkan Yardımcısı Barış Öztürk, TED Trabzon Koleji Müdürü Turgut Kibar, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.