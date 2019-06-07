Kazım Arslan’ın cenazesi yarın defnedilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın cenaze törenine katılmak için yarın Denizli’ye gelecek. Kılıçdaroğlu’nun önce il binasında düzenlenecek olan törene, ardından cenaze törenine katılması bekleniyor.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya’nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz gün geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Memleketi Denizli’ye getirilen Arslan’ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna konuldu. Arslan içir yarın saat 10.30’da parti il binası önünde bir tören düzenleneceği öğrenildi. Törenin ardından Arslan’ın cenazesi, PAÜ Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

Parti il binasında tören düzenlenecek

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da cenaze töreni için yarın Denizli’ye geleceği öğrenildi. CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun Kazım Arslan’ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze törenine katılacağını belirtti. Arslan için parti il binasında bir tören düzenleneceğini ifade eden Akbaba, “Türk siyasetinin önemli isimlerinden birini kaybettik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da Arslan için düzenlenecek Cenaze törenine katılacak. Sabah saat 10.30’da parti merkezinde bir tören düzenleyeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu törene de katılmasını bekliyoruz” dedi.