Kazım Arslan’ın adı parkta yaşatılacak

Hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın adı, Merkezefendi ilçesinde bulunan bir parkta yaşatılacak. Selçukbey Mahallesi’nde bulunan bir parka Arsan’ın isme verilecek.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın adını, ilçede bulanan bir parka vererek yaşatacak. Belediye Meclis Toplantısı’nda oy birliği ile alınan kararla Selçukbey Mahallesi Şehit Piyade Komando Er Mehmet Avcı Caddesi’nde bulunan parkın isminin Kazım Arslan olması oy birliği ile kabul edildi.

“Açılışı Ağustos’ta yapılacak”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediye meclisi olarak birlikte ortak bir karar aldıklarını belirterek, “Kazım abimiz öleli yaklaşık 1 ay oluyor. Kendisini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onu hepimiz çok severdik, sayardık. Hem parti büyüğümüzdü hem Denizli’nin sevdiği, saydığı bir insandı. Bu anlamda bu maddemizin oy birliği ile geçmesinin meclisinin birliği ve bütünlüğü adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsmini vereceğimiz parkımız Selçuk Bey Mahallemizde. Selçukbey Spor Eğitim Merkezimizin hemen yanında. Açılışımızı Ağustos ayına yetiştirmeye çalışacağız” dedi.