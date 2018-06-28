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Kazıda tespit edilen Rus subaya ait mezar taşındı

İnşaat alanında üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karloviç'in cesedinin ardından mezarı da Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:23
Kazıda tespit edilen Rus subaya ait mezar taşındı

Ardahan Karagöl Mahallesi'nde bir inşaat alanında 26 Nisan 2017'deki kazıda, tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezar tespit edildi.

Rus ordusunda görevli Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'e ait olduğu tespit edilen mezarlık, korunması amacıyla Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nün verdiği kararın gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

"Uzman bir ekip tarafından mezarın Kars'a taşınma işlemi yapıldı. En son çıkan kurul kararı buydu. Mezar yeri, yani mezarı oluşturan tuğla taşları taşındı." 

Mezarın bulunduğu alanın, sahibine teslim edildiğini belirten Efsal Alantar, "Arsa sahibi bu süreçte mağdur olsa da yer kendisine teslim edildi. Bundan sonra arsa sahibi arazisinde istediği çalışmayı yapabilir" dedi.

Alantar, müzede tutulan naaşın nereye defnedileceğiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın henüz bir karar vermediğini söyledi.

Büyük bölümü çürümemiş halde bulunan ve Kars Müze Müdürlüğü'nde koruma altına alınan naaşın, 1894 yılında hastalıktan ölen ve Rusya'nın 1. Kafkas Kolordusu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu belirlenmişti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:23
  1. Kars
  2. Rusya
  3. Ardahan
  4. Polonya

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