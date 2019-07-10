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Kazgan’dan yayla yolu sözü

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kozluca Sarıçiçek yaylasında vatandaşlarla bir araya geldi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:18
Kazgan’dan yayla yolu sözü

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kozluca Sarıçiçek yaylasında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Kazgan en kısa sürede yaylanın yolunu yapacaklarını söyledi.


Akçadağ’da mahalle ziyaretleri kapsamında yapılan ve yeni yapılacak olan çalışmaları inceleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kozluca Sarıçiçek yaylasında vatandaşlarla bir araya geldi. Yaylada vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kazgan, en kısa sürede yaylanın yollarını yapma sözü verdi.


Yaylaya çıkan vatandaşların daha iyi imkanlarla çıkması gerektiğini belirten Kazgan, "Akçadağ’da yapılan ve yapılmasını planladığımız işleri kontrol etmek için mahalleleri ziyaret ediyoruz. Ekibimizle birlikte en iyi şekilde ve imkanlarımız dahilinde bundan önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemimizde de halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Kozluca’ya bağlı Sarıçiçek yaylasında da vatandaşlarımızı ziyaret etmek istedik. Geldiğimiz yol gerçekten zor. Çapa makinesi ile belirli bir yere kadar gelip daha sonra kilometrelerce yol yürüyoruz. Hemşehrilerimiz hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkma mevsimi geldiğinde çıkıyor. Bizde hemşehrilerimizin bu çıkış güzergahını iyi şartlara getirmek için çalışma yapacağız. Ben yaylaya çıkan değerli hemşehrilerime söz veriyorum ve hızlı bir şekilde yaylalarının yollarını yapmak için çalışacağız. Bu zor şartlardan vatandaşlarımızı kurtararak daha iyi şartlarda yaylalarına çıkmalarını ve hayvanlarını otlatmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.


İlk dönemde olduğu gibi yeni dönemde de gönülden çalışacaklarını ifade eden Kazgan, "Biz göreve geldiğimiz ilk günde hemşehrilerimize ‘Gönülden Çalışacağız’ demiştik. Bundan sonraki dönemde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerden önce belirlediğimiz projelerimizi halkımızla paylaştık. Bu dönemimizde de bu projeler üstüne yoğunlaşacağız ve halkımıza söz verdiğimiz gibi zaman içerisinde projelerimizi hayata geçireceğiz. Zaten Akçadağımızın büyük oranda alt yapı sorununu halletmiştik. Aynı zamanda doğalgazı da geçen sene hat çekilen güzergahlarda vatandaşlarımız kullandı. İnşallah bu senede artarak kullanmaya devam edilecek. Amacımız daha iyi bir Akçadağ’da hemşehrilerimiz ile birlikte yaşamak. Bunun içinde sorumluluğumuz olan işleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:18
  1. doğa

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