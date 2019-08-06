Kazgan’dan MHP’ye taziye ziyareti Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’dan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’ya taziye ziyareti.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’dan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’ya taziye ziyareti.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, geçtiğimiz günlerde bir yakınını kaybeden MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’yı parti binasında ziyaret ederek taziyelerini bildirdi. Kazgan’a ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun yanı sıra Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile bazı Akçadağ Belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

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