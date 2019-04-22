Kazgan 23 Nisan’ı kutladı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Kazgan, mesajında,“Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin güvencesi olan TBMM’nin açılışının ve tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikteyaşıyoruz.Dünya çocuklarıyla beraber her yıl kutlamakta olduğumuz bu anlamlı bayram, sevgi, kardeşlik ve dostluk tohumlarını tüm dünyaya ekmektedir. Ulusun, egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gurur ve huzuru içindeyiz.Milli Mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan 1920’de kurulan ve kuruluşunun 99. yılını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu gün de aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyabilmek için çalışmaktadır. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın milli bilinçle yetişmesi için bu bayram günleri önemli birer vesiledir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini, bugüne kadar vatan sevgisiyle hizmet veren tüm milletvekillerimizi saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.