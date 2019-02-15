0553 313 94 23

Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan Kazdağları’nda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

15 Şubat 2019 Cuma 11:37
Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan Kazdağları’nda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İki gün önce de kar yağışı nedeniyle onlarca kişinin kar esareti yaşadığı yolda bu günde araçlar aşırı yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeki. Bazı sürücüler ise araçların yol kenarında terk etmek zorunda kaldı.


Bu sabah saatlerinde Kazdağları’nda tekrar etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Talimalanı, Kapanca, Hanlar, Deveboynu mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor zamanlar geçiriyor. Bölgede yapılan kar küreme çalışmalarının yağış karşısında yetersiz kalması nedeniyle zaman zaman trafik duruyor. Birçok sürücü yolda ilerlemek için zincir takmaya çalışırken bazı sürücülerin de ilerleyemeyen araçlarını yol kenarında terk ettikleri görülüyor. Kara yolları ekipleri ise bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ayrıca çalışmalar destek olmak için Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir adet grayderde bölgeye sevk edildi. Ekipler yolun açık tutulması için yoğun bir çaba harcıyor. Yağışın akşam saatlerine kadar kuvvetlenerek artması bekleniyor. Yetkililer sürücüleri bu yol kesimine mecbur kalmadıktan sonra girmemeleri, bu yol kesiminde seyahat edeceklerin ise yanlarında mutlaka patinaj zinciri, çekme halatı ve kış lastiği bulundurmalarını istediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin, Everest dağını “çöp” nedeniyle turistlere kapattı
    1. Çin, Everest dağını “çöp” nedeniyle..
    2. Keşan’da 73 şişe kaçak içki yakalandı
    3. Arnavutluk Başbakanı Rama’ya mürekkep..
    4. Burgan Bank İşveren Markası Projesi’ni..
    5. Gaziantep Ticaret Borsası
    6. PES turnuvası finalinde kıyasıya..
    7. Bilge Koleji’nden bir başarı daha
    8. İspanya'da erken seçim kararı!
    9. Vali Demirtaş yaralanan işçileri,..
    10. Elazığ’da bugün açılan tanzim satış..
    11. Arapçiftliği Mahallesine aile..
    12. İspanya erken seçime gidiyor
    13. Sorumlular adalet önünde
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da
    15. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil..
    16. Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci..
    17. Binali Yıldırım: "İstanbul 4.0..
    18. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    19. DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli..
    20. Piyasalarda gün ortası
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    22. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    23. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    24. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    25. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    26. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    27. Iraklı mülteci kazada yaralandı
    28. Kosova’da grev hava trafiğini durdurdu
    29. Başkan Yiğit’e sevgi seli
    30. Suç makineleri polisten kaçamadı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi