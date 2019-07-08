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Kazdağları’nda Alman turistler geleneksel zeytinyağı sabunu yapmayı öğrendiler

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan geleneksel Türk zeytinyağlı sabun üretimi konusunda Kazdağları’nda uygulamalı eğitim verdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
Kazdağları’nda Alman turistler geleneksel zeytinyağı sabunu yapmayı öğrendiler

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan geleneksel Türk zeytinyağlı sabun üretimi konusunda Kazdağları’nda uygulamalı eğitim verdi. Almanlar da kursa ilgi gösterdi.


Binlerce yıldır zeytinyağından kaynatarak yapılan sabun üretimi gün geçtikçe azalmaya başladı. Yok olmaya yüz tutan meslekler arasına giren zeytinyağı sabunculuğu Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu tarafından açılan kurs ile gelecek nesillere taşınacak. 3 gün süren kursta teorik eğitimlerin yanı sıra tatbikî eğitimler de verildi. Kursa katılan kursiyerler Kazdağları’nda 700 metre yükseklikte kazanlarını kurarak geleneksel zeytinyağı sabunu yaptılar. 48 kursiyerin katıldığı kurslara yabancılar da büyük ilgi gösterdi.


Almanya’dan bölgeye tatil için gelen ve bu kursa katılmak isteyen Torsten Lohmann, “Buraya gelmemizin maksadı, el emeği ile sabunun nasıl yapıldığını görmek. Almanya’da el emeği ile yapılan bir çok ürün gördüm, ama böyle bir imalat yok. O yüzden burada bunu görmek istedik” dedi.


Zeytinyağı sabun üretimini merak ettikleri için bu kursa katıldıklarını ifade eden Vera Servatius, “Eşimle birlikte ben de Türkiye’ye geldim. Edremit ve çevresini görmek istedik. Aynı zamanda buraya gelmişken sabun imalatını da görmek istedik. Biz şu anda sabunun nasıl üretildiğini gördük. Bunu test ettik. Bunu evimizde de üretip kullanımını gördükten sonra ancak imalatına karar verebiliriz. Eğer bir sıkıntı olmaz ise kullanabiliriz. Ama önce nasıl temizlediğini görmemiz gerekir” dedi.


Yapılan kurs hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, “Sıcak sabun ile yapılıyor. Biz bunu Edremit’te merkezde yaptığımızda hava çok sıcak, normalin üzerinde. Sabunun aşağıda prosesini gerçekleştiremeyiz diye Kazdağları’nın serinliğinden istifade ediyoruz. Kazdağları’nın 700 metre yüksekliğinde bu çam ormanına geldik. Burada gerekli tedbirleri aldık. Küçük kazanlarda hem yurt içinden, hem de yurt dışından kursiyerlerimize sabun yapımını, geneksel Türk sabununu, hamam sabununu yapmayı öğretiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
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