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Kazazede köpek "Kuki" yürüteçle hayata tutundu

Kayseri'de aracın çarpması sonucu omurilik felci olan "Kuki", "hayat tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl tarafından yapılan yürüteçle hareket kabiliyeti kazandı

26 Şubat 2019 Salı 15:53
Kazazede köpek "Kuki" yürüteçle hayata tutundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aracın çarpması sonucu omurilik felci olan "Kuki" isimli köpek, sosyal medyada "hayat tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl tarafından yapılan yürüteç sayesinde hareket etmeyi başardı.

Talas ilçesinde aracın çarpması sonucu omuriliği kırılan ve arka iki ayağını kullanamayan Kuki, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) tarafından koruma altına alındı ve dernek üyesi Fırat ve Hikmet Ayyıldız çifti tarafından sahiplenildi.

Köpeğin durumunun derneğin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine, Mardin'de yaşayan ve engelli hayvanlara kendi imkanlarıyla protez yapan, kamuoyunda "hayat tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl, Kuki'ye yürüteç yaparak Kayseri'ye gönderdi.

Derneğin anlaşmalı olduğu özel bir klinikte veteriner tarafından yürütece yerleştirilen Kuki, yeniden hareket kabiliyeti kazandı.

Kuki'yi yanlarından ayırmayan ve onunla çarşıya çıkan Ayyıldız çifti, AA muhabirine, Kuki'nin yaşama azminden çok etkilendiklerini söyledi.

Kuki'nin, ailenin bir parçası olduğunu belirten Fırat Ayyıldız, "Ben köpek korkusu olan biriydim. Kuki artık bizim ailemizin bir parçası oldu. Açık söyleyeyim, ben evimize aldığımızda bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Onun bakışı, yürüyemediği zaman ona yardım ettiğimizdeki minnet duygusu vefadan çok öte bir şey. Onun bakışlarında gerçekten sevgiyi, şefkati ve merhameti görüyorsunuz. En güzeli de beli tutmuyor ancak hayata sımsıkı tutunuyor. En küçük şeyden mutlu olabiliyor." dedi.

Yürüteç için Hasan Kızıl'a teşekkür eden Hikmet Ayyıldız ise şöyle konuştu:

"Kuki'yi ilk olarak barınakta gördüm. Hayata çok bağlıydı. O günden sonra ilgi ve alaka göstermeye başladım. Daha sonra kendi yuvamı kurduğumda onu da yanıma aldım. Zamanla durumu daha da iyileşti. Kuki, zamanla büyüdü ve irileşti. Çok fonksiyonel olmayan eski yürüteci, işlev görmüyordu. Dernek üyesi arkadaşım Berkant, sosyal medyada 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl'ı arayarak yürüteç istedi. Bizi kırmayarak yürüteç gönderen Hasan Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:53
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