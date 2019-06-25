Tuğçe Kazaz'dan 'İmamoğlu' yorumu: Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacak

Söylemleri ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz geride bıraktığımız 23 Haziran seçimleri ile ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Kazaz, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu için yaptığı nitelemelerle dikkat çekmişti.

"Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacak"

Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı geldi. Ünlü manken 6 Mayıs'taki twitini tekrar paylaşarak "Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Fakat daha önce de belirttiğim gibi başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır. Maskeler düştükçe maksadın İstanbul Belediye Başkanlığı olmadığını ve amacın çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz."

"Yakıtını yalakalıkta arayanlar davaya zarar vermiş olabilir"

Tuğçe Kazaz, "Davadan sapanlar ile paraya tapanlar, yakıtını yalakalıkta, istikbalini ise el-etek öpmekte arayanlar bu davaya zarar vermiş olabilir. Yolda küsmek de olur darılmak da ama davadan vazgeçmek olmaz. Dava erleri değişir, dava değişmez. Mevzu Bismillah deyip yeniden başlayabilmektir" seçim sonrası değerlendirmede bulundu.