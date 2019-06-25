0553 313 94 23

Tuğçe Kazaz'dan 'İmamoğlu' yorumu: Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacak

Tuğçe Kazaz resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederken "Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır. Maskeler düştükçe maksadın İstanbul Belediye Başkanlığı olmadığını ve amacın çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

25 Haziran 2019 Salı 11:52
Tuğçe Kazaz'dan 'İmamoğlu' yorumu: Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacak

Söylemleri ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz geride bıraktığımız 23 Haziran seçimleri ile ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Kazaz, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu için yaptığı nitelemelerle dikkat çekmişti.

"Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacak"

Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı geldi. Ünlü manken 6 Mayıs'taki twitini tekrar paylaşarak "Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Fakat daha önce de belirttiğim gibi başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır. Maskeler düştükçe maksadın İstanbul Belediye Başkanlığı olmadığını ve amacın çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz."

"Yakıtını yalakalıkta arayanlar davaya zarar vermiş olabilir"

Tuğçe Kazaz, "Davadan sapanlar ile paraya tapanlar, yakıtını yalakalıkta, istikbalini ise el-etek öpmekte arayanlar bu davaya zarar vermiş olabilir. Yolda küsmek de olur darılmak da ama davadan vazgeçmek olmaz. Dava erleri değişir, dava değişmez. Mevzu Bismillah deyip yeniden başlayabilmektir" seçim sonrası değerlendirmede bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:52
  1. İstanbul
  2. Tuğçe Kazaz
  3. ekrem imamoğlu
  4. istanbul
  5. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en iyisi
    1. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    2. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    3. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    4. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    5. DSİ’ye genç müdür atandı
    6. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    7. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    8. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    9. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    10. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    13. Komşuları, makinenin başında..
    14. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    15. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    16. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    17. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    18. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    19. Meksika, ABD sınırına asker yığdı!
    20. Dış ticaret firmaları donanımlı bir..
    21. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    22. Meke Gölü ve Acı Göl’ün jeopark alanı..
    23. Boşaltılan mahallede tek başına yaşam
    24. Yatağa bağımlı gençten Cumhurbaşkanı..
    25. "İnovasyon ve AR-GE sadece çip üretmek..
    26. Konya Teknik Üniversitesi taban..
    27. Kavga ettiği kayınvalidesini bıçakladı
    28. Girişimcilik kitlesel fonlamayla..
    29. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi:..
    30. Kalyon ailesinin acı günü
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı