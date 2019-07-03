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Kazayı izleyen sürücü, ikinci kazaya yol açtı: 7 yaralı

Antalya’da 4 aracın karıştığı 2 ayrı kazada 3’ü Rus turist 7 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
Kazayı izleyen sürücü, ikinci kazaya yol açtı: 7 yaralı

Antalya’da 4 aracın karıştığı 2 ayrı kazada 3’ü Rus turist 7 kişi yaralandı. İkinci kazanın, bir sürücünün ilk kazayı izlemek isterken meydana geldiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.30 sırasında Antalya-Kemer karayolu Tünektepe mevkiinde meydana geldi. Kemer istikametine su yüklü 20 F 8249 kamyonuyla seyir halinde bulunan Yılmaz Tanrıkulu, yol çalışması nedeniyle daralan yolda yavaşladı. İddiaya göre arkadan gelen sürücüsü belirlenemeyen karpuz-kavun yüklü 07 TN 250 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karpuz yüklü kamyon ağır hasar görürken, sürücüsü yaralandı. Bu kazaya bakarak ilerleyen karşı şeritteki biri tur minibüsü ile otomobil de arka arkaya kaza yaptı. Minibüste bulunan 3 Rus turist 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunun her iki şeridinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Yol kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.


Kazayı anlatan Yılmaz Tanrıkulu, “Seyir halindeyken önümde karayollarının çalışmasını gördüm. Ağır ağır giderken önümdeki aracı görünce durdum. Arkadan gelen karpuz yüklü kamyon bana çarptı. Bu kazaya bakmak isteyen sürücüler de kaza yaptı” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
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