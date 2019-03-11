0553 313 94 23

Kazayı izlerken kaza yaptılar

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:30
Kazayı izlerken kaza yaptılar

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Karşı şeritte kazayı izleyen sürücü de kaza yaparak, önündeki otomobile çarptı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Safranbolu-Karabük karayolu Kireçkuyu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şefoğlu yönetimindeki 78 AF 138 plakalı otomobil, Safranbolu’dan Karabük istikametine seyrederken aynı istikamete giden Abdullah Çıtır yönetimindeki 78 AC 057 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Yonca Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada karşı şeritte kazayı izleyen Burhan Arslan yönetimindeki 10 D 6424 plakalı otomobil de önünde bulunan M.D. yönetimindeki 78 AAF 688 plakalı otomobile çarptı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle eğitim düzenlendi
    1. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    2. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    3. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    4. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    5. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    6. Osmangazi’de su kesintisi
    7. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    8. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    9. Kayıp keçileri jandarma buldu
    10. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    11. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    12. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    13. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    14. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    15. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    16. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    17. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    18. Spor inovasyonu programında,..
    19. İsrail'de her 66 saniyede bir..
    20. Büyükşehir kentin tarım sektöründe de..
    21. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr...
    22. TSK'da bir ilk! Uzaktan müdahale..
    23. Piyasalarda gün sonu
    24. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    25. Mavikent ile Hizmet-İş Sendikası..
    26. 12 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 15..
    27. Başkan Çerçioğlu’ndan hayvan hakları..
    28. Görüntüler isyan ettirdi! Hepsi gölden..
    29. Real Madrid'de efsane geri dönüyor...
    30. Silah kaçakçılarına büyük darbe! 6..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!