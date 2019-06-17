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Kazayı gören Binali Yıldırım, aracı durdurup yardıma koştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup yaralının yardımına koştu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
Kazayı gören Binali Yıldırım, aracı durdurup yardıma koştu

Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurdu.

Bacağı kırıldı

Yıldırım, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner O.'nun yanına gitti. Bacağı kırılan motosiklet sürücüsü Caner O.’ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
  1. Esenyurt
  2. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  3. İSTOÇ mevkii
  4. trafik kazası
  5. ilk müdahale

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