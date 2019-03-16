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Kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Kayseri'de kazaya yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

16 Mart 2019 Cumartesi 17:05
Kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Malatya kara yolunun 54. kilometresinde Alattin Subaşı (47) idaresindeki 16 LRH 80 plakalı otomobil, trafik kazasına yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Şahin'e (34) çarpmasının ardından devrildi.

Kazada, Metehan Şahin ve sürücü Subaşı ile araçta bulunan Mehmet Şahin Özkan, Mehmet Özkan, Şirazdin Özkan ve Engin Belik Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Metehan Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:05
  1. 1 ölü
  2. 4 Yaralı
  3. kayseri
  4. trafik kazası

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