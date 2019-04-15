Kazaya karışan DOST Partisi lideri Mestan kefaletle serbest kaldı Bulgaristan’da 6 aylık bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) lideri Lütvi Mestan kefaletle serbest bırakıldı.

Bulgaristan’da 6 aylık bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) lideri Lütvi Mestan kefaletle serbest bırakıldı.

Bulgaristan’da Kırcaali Savcısı Jeliazko Stefanov, 6 aylık bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan DOST lideri Lütvi Mestan’ın dikkatsizlik nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacağını, 10 bin Leva kefaletle mahkemeye çıkıncaya kadar serbest bırakıldığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirilen Savcı Stefanov, bilirkişi incelemesinin devam ettiğini ve Mestan’a yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu söyledi.

Kırcaali’nin Rogozçe köyü yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında Lütvi Mestan’ın kullandığı araç, karşı yönden gelen Hüseyin Ahmet yönetimindeki otomobile çarpmıştı. Kazada Ahmet’in kullandığı araçta bulunan 6 aylık kızı hayatını kaybetmiş, eşi ve diğer çocuğu yaralanmıştı.

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