Kazara vurulan asker şehit oldu Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.

Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.

Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli S.Ö., arkadaşının silahından kazara çıkan kurşun sonucu yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.