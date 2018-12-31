Kazara tüfekle vurulduğu iddia edilen genç toprağa verildi
Arkadaşını tüfekle kazara vurduğu ileri sürülen 16 yaşındaki genç tutuklandı31 Aralık 2018 Pazartesi 16:54
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arkadaşının tüfekle kazara vurarak öldürdüğü ileri sürülen 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.
Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta dün tüfekle oynadıkları sırada silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Emre Urhan'ın cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.
Urhan'ın cenazesi, Dodurgalar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Urhan'ın yakınları, okul arkadaşları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan arkadaşını kazara vurduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan A.A.A. (17) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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