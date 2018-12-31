0553 313 94 23

Kazara tüfekle vurulduğu iddia edilen genç toprağa verildi

Arkadaşını tüfekle kazara vurduğu ileri sürülen 16 yaşındaki genç tutuklandı

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:54
Kazara tüfekle vurulduğu iddia edilen genç toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arkadaşının tüfekle kazara vurarak öldürdüğü ileri sürülen 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta dün tüfekle oynadıkları sırada silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Emre Urhan'ın cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

Urhan'ın cenazesi, Dodurgalar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Urhan'ın yakınları, okul arkadaşları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan arkadaşını kazara vurduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan A.A.A. (17) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:54
  1. Arkadaş
  2. cenaze
  3. Denizli
  4. Emre Urhan
  5. kazara
  6. Tüfek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya nüfusunun yarısı 2018'de internete bağlandı
    1. Dünya nüfusunun yarısı 2018'de..
    2. 2019 motorlu taşıtlar vergisi netleşti!
    3. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne..
    4. Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
    5. GRAFİKLİ - Sudan'daki olaylarda..
    6. Hamas'tan "Gazze'de Fetih mensuplarına..
    7. İstanbul'da yılbaşı denetimi
    8. Cumhur ittifakı rekora koşuyor! 'Oylar..
    9. Abiraterone prostat kanserini yenen..
    10. Mersin'de operasyon! Çok sayıda..
    11. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan..
    12. Deveye göz göre göre şiddet!
    13. 2 metrelik kardan adamın kafasına..
    14. Kazara tüfekle vurulduğu iddia edilen..
    15. Ondan gelmiştik, ona döneceksin..
    16. TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl..
    17. Mardin'de 2,5 milyon dolarlık gasp..
    18. Müneccim değildi, yaşayarak tecrübe..
    19. Bursa'da korkunç ölümler! Bir günde..
    20. Siirt Valisi Atik'ten güvenlik..
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!