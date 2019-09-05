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Kazara kuzenini öldürdü

05 Eylül 2019 Perşembe 21:14
Kazara kuzenini öldürdü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir kişi bahçesine giren köpeğe ateş etmek isterken kazara amcasının kızını vurdu.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi Küme Evler'de bahçesine giren köpeğe ruhsatsız tabancası ile ateş eden Ö.S.B. (35), kazara kuzeni Aysun Baykara'yı (18) vurdu.

Ağır yaralanan Baykara, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Baykara'nın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Ö.S.B'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:14
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