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Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti

14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kendisine ait av tüfeğinin kazara ateşlenmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Suveren köyü yakınlarında arkadaşlarıyla Murat Nehri kenarına balık avlamaya giden, demir yolunda görevli güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), balık tuttuğu sırada kendisine ait av tüfeği, ağa takılması sonucu ateş aldı.

Göğsünden yaralanan Karaca, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca talep edilen askeri helikopterle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
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