0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kazanın şokuyla gaz yerine frene basınca ikinci kazaya sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kavşakta çarptığı aracın sürücüsü, kazanın şokuyla fren yerine gaza basınca önce başka bir araca, ardından da kaldırıma çıkıp bir ağaca çarparak durabildi.

19 Nisan 2019 Cuma 09:45
Kazanın şokuyla gaz yerine frene basınca ikinci kazaya sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kavşakta çarptığı aracın sürücüsü, kazanın şokuyla fren yerine gaza basınca önce başka bir araca, ardından da kaldırıma çıkıp bir ağaca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza Aydınevler Mahallesi 5546 Sokaktaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Yaşar yönetimindeki 07 ADT 190 plakalı otomobil, Mehmet Ay’ın kullandığı 07 FZJ 78 ve kavşakta beklemekte olan Mutlu Paldır’ın kullandığı 07 AAD 582 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sırasında sürücüsünün panikle fren yerine gaza bastığı 07 ADT 190 plakalı otomobil, önce yanındaki bir araca çarptı, ardından yol kenarında bulunan iş yerinin önüne çıkıp tabelaya çarparak durabildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve kimsenin yaralanmadığı kazada, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin, uzun süre kazanın etkisinden kurtulamadığı görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Naim Babüroğlu: “S-400 etkili bir silah sistemiydi, şimdi ise tehdit”
    1. Naim Babüroğlu: “S-400 etkili bir..
    2. MHP İl Başkanı Karataş’tan Berat..
    3. Şehit mezarını ziyaret edip Kur’an-ı..
    4. Hentbol: Haftanın programı
    5. İlkokul öğrencilerine turist otobüsü..
    6. Kazanın şokuyla gaz yerine frene..
    7. Basketbol: Haftanın programı
    8. İnşaat mühendislerinden Başkan Özcan’a..
    9. TYB Erzurum şubesi okullara..
    10. Kaymakam Çiçek: Şehit ve gazilerimiz..
    11. Bakan Koca Mükemmeliyet Merkezleriyle..
    12. Dünya Mülkiyet Günü ve Patent Haftası..
    13. Gram altın 239 lira seviyelerinde
    14. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    15. Kars’ta motosiklet kask kullanımı..
    16. (Özel) Başkan makam araçlarını..
    17. Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı
    18. Kayseri Şeker ICAFOP- 2019..
    19. Başkan Asım Balcı Altındağ mahalle..
    20. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın..
    21. Türk hayırseverler Afrikalı çocukları..
    22. Bolu Dağı'nda kar yağışı
    23. Galatasaray ile Kayserispor 46...
    24. En son 3600 ek gösterge haberleri 3600..
    25. "Casusların peşindeki renk," Çargah..
    26. Hakkında 54 yıl hapis cezası bulunan..
    27. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    28. Döviz kurları
    29. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi..
    30. ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...