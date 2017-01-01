Kazandıran da var bekleten de

Türkiye genelinde geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyon 400 bin adet konut satışı rekorunun bu yıl da düzenlenen kampanyalarla yakalanması ümit ediliyor. Ancak oturum dışında yatırım amaçlı satın alma gayrimenkullerde hem kira gelirleri hem de değerleme seviyeleri geçmişe göre mülk sahiplerinin iştahını kabartmıyor.

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSULTAN REVAÇTA

İstanbul genelinde son 6 ay içerisinde satılık konutlarda yüzde 10 artış gözlenirken, fiyat artışında Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçeleri başı çekti. Beşiktaş yüzde 13, Eyüpsultan yüzde 12, Çekmeköy ise yüzde 11 artış gösterdi. Mart-ağustos ayları arasındaki 6 aylık değişimde İstanbul’da satılık konut fiyatlarındaki yükselişe karşın kiralık konut fiyatlarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanmadı. Ankara’da ise Gölbaşı ilçesi satılık konutlarda yüzde 11 artışla öne çıkarken, satılık konutlarda ise Antalya’da Aksu, İzmir’de Dikili ve Foça ilçelerinde yer alan konutların metrekare fiyatlarında artış yaşandı.

ÜLKE ORTALAMASI 2 BİN 31 LİRA

Türkiye genelinde satılık konutlarda yıllık artış yüzde 8,67 olarak gerçekleşirken, kiralık konutlarda yıllık artış metrekare fiyatı başına yüzde 6,24 oldu. Öte yandan Türkiye genelinde satılıklarda metrekare ortalama fiyatı 2,031 TL olarak hesaplanırken kiralıklarda ise metrekare ortalaması 9 TL’ye ulaştı. Ülke genelinde konutların amortisman süresi ise ortalama 21 yıl olarak hesaplandı.

RİZE’DE FİYATLAR GERİLEDİ

Mart ayından bu yana satılık konut fiyatı en çok artan şehir yüzde 17 artışla Bilecik oldu. Bilecik’i Amasya, Muğla, Uşak, Kütahya ve İstanbul takip etti. Fiyatların en çok düştüğü iller yüzde 7 ile Rize ve Batman, yüzde 6 ile Artvin ve Sivas oldu.

İSTANBUL YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANIYOR

İstanbul konut piyasasındaki hareketlilik artsa da, satılık konut fiyatlarındaki yükselişiyle ilk 5 şehir arasında giremedi. İstanbul satılık konut fiyatları en çok Ocak-Haziran 2018 arasında gösterdiği yüzde 12’lik artışla dikkat çekmiş diğer 6 aylık periyodlarda yüzde 10’un altında seyretmişti. Yüzde 10’luk artış gösteren İstanbul konut fiyatları bu artış ile stabil görünümüne dönme eğiliminde olduğunu gösterdi. İstanbul’da satılık konut metrekare ortalama fiyatı Mart 2018’de ortalama 4.383 TL iken, Ağustos 2018’de 4.835 TL oldu. 6 aylık ortalama satış fiyatı ise metrekare başına 4.695 TL olarak hesaplandı. İstanbul’da satılık konut bazında son 6 ay içinde fiyatı en çok düşen ilçeler yüzde -12 ile Ataşehir ve yüzde -11 ile Sultanbeyli oldu.

ÇEŞME VE SEFERİHİSAR YÜZ GÜLDÜRDÜ

İzmir’de satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş grafiği ağustos ayında da devam etti. İzmir genelinde satılık konut fiyatlarındaki artış son 6 aylık dönemde ortalama yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti ve ağustos itibariyle 3.173 TL/metrekare fiyata ulaştı. Ağustos ayında fiyatı en çok artan ilçeler yüzde 14 ile Dikili, Foça ve Güzelbahçe oldu. İzmir genelinde amortisman süresi geçtiğimiz ay gibi 21 yıl olarak hesaplanmaya devam etti.

İzmir geneline bakıldığında mart-ağustos döneminde kiralık konutlarda yaz aylarının da etkisiyle bir hareketlenme olduğu gözlemlendi. Çeşme yüzde 26, Seferihisar ise yüzde 18 oranında fiyatlarını artırdı. İzmir’deki kiralık konutlarda artış ortalama yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Bergama, Tire, Çiğli ve Gaziemir gibi ilçelerdeki kiralık konutlarda 6 aylık ortalama artışı yüzde 10 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. İzmir’de kiralık konutlarda 6 aylık ortalama metrekare fiyatı 13,25 TL oldu.

BAŞKENT’TE FİYAT YERİNDE SAYDI

Ankara’da satılık konut fiyatları son 6 ayda yüzde 2 artarak Ağustos ayında 1.833 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. Ankara’da Mart-Ağustos arası altı aylık ortalama fiyat ise metrekare başına 1.808 TL oldu.

Son 6 ayda satılık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Gölbaşı oldu (yüzde 11). Yenimahalle geçtiğimiz ayın Emlak Endeksi’nde Ankara’da en çok artış gösteren ilçeydi. Mart-Ağustos ayları arasında fiyatı en çok düşen ilçe ise Elmadağ (yüzde 16) oldu.

Ankara’daki kiralık konut fiyatları yüzde 1’lik artış gösterdi. Ağustos 2018 itibariyle Ankara genelinde kiralık konutların 6 aylık ortalama metrekare fiyatının 9,15 TL olduğu görüldü.

Haymana ve Pursaklar ilçelerindeki kiralıklarda yukarı yönlü hareketlenme gözlemlendi. Haymana yüzde 9, Pursaklar’daki kiralık konut fiyatları ise yüzde 5 artış gösterdi. Altındağ ve Gölbaşı’nda ise kiralık fiyatları sabit kaldı. Ankara genelinde amortisman süresi 18 yıl civarında gerçekleşti.

5 BÜYÜK İLDE SATILIK KONUT DEĞİŞİM ORANLARI

5 BÜYÜK İLDE KİRALANAN KONUT DEĞİŞİM ORANLARI