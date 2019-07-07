Kazandığını sandığı yarışı 10. sırada bitirdi 5 bin metrede mücadele eden Etiyopyalı atlet, Hagos Gebrhiwet ilk sırada götürdüğü yarışta son tur öncesi koşunun bittiğini sanınca duraksadı, sonucunda 10’uncu oldu.

Elmas Lig'in Lozan ayağında ilginç bir olay yaşandı. 5 bin metrede mücadele eden Etiyopyalı atlet, Hagos Gebrhiwet ilk sırada götürdüğü yarışta son tur öncesi koşunun bittiğini sandı. Gebrhiwet, diğer sporcular yanından geçerken yarışın bitmediğini anladı ancak lider götürdüğü mücadeleyi ancak 10'uncu tamamlayabildi.

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