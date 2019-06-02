Kazan’da Uluslararası Nevruz Tiyatro Festivali başladı

KAZAN (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Türk Halkları Tiyatroları tarafından 14. Uluslararası Nevruz Tiyatro Festivali düzenlendi.

Tataristan Kültür Bakan Yardımcısı Damir Natfullin, açılışta yaptığı konuşmada, bin yıllık tarihe sahip Kazan'ın, 14 yıldan bu yana Türk Halkları Tiyatroları'nın buluşma merkezi haline geldiğini belirtti.

Tuva Cumhuriyeti'nden tiyatro sanatçısı Ayhan Orjak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin Türkçe konuşan halkların kendi ortak kültürlerini yakından tanımalarına imkan sağladığını ifade ederek, Kazan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivale Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Rusya'ya bağlı Türk Cumhuriyetleri'nden toplam 29 tiyatro grubu katılıyor.

Festival kapsamında, Adana Şehir Tiyatrosu, 6 Haziran'da Rus yazar Nikolay Gogol'ün Bir Delinin Hatıra Defteri eserinden uyarlanan oyunu sahneleyecek.

Festival 8 Haziran'da sona erecek.

Uluslararası Nevruz Tiyatro Festivali'nin ilki 1989'da Kazakistan'nın Almatı kentinde düzenlenmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından uzun süre düzenlenemeyen festival, 1998'de Tataristan Cumhuriyeti'nde uluslararası nitelik kazandırılarak yeniden hayata geçirildi.

Festival, 1998-2009 yıllarında dört, 2009'dan bu yana ise iki senede bir düzenleniyor.

