KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "7. Cumhuriyet İftarı" düzenlendi.

Daha önceki yıllarda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yapılan Cumhuriyet İftarı'nda bu yıl 15 bin kişi bir araya geldi.

Kazan-Arena stadyumundaki iftara, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı.

Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin'in kıldırdığı akşam namazının ardından vatandaşlar Tatar mutfağına ait yemeklerle iftar yaptı.

Semigullin, AA muhabirine, "Bir kubbe altında 15 bin insan toplanıp Rabbimiz'e ibadet ettik, iftar yaptık. Belki de seneye 20 bin kişilik iftar düzenleyeceğiz. Rusya'nın tam ortasında 15 bin insanın katılımıyla iftar yapılması bence büyük bir işaret. Nedir bu büyük işaret? Bizim artık Kazan'da büyük bir camiye ihtiyacımız olduğunun işareti." dedi.

İftar, Tataristan Müftülüğü, Kazan-Arena Stadyumu Kurumu ve Rusya Müslüman İşadamları Derneği iş birliğiyle düzenlendi.

Geçen sene Kazan Tenis Akademisi'nde düzenlenen "Cumhuriyet İftarı"na yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı.