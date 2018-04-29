Süper Lig'de derbi gecesi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kazanan takımın şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacağı maç Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

beIN Sports'tan yayınlanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Muslera

Mariano

Maicon

Denayer

Nagatomo

Donk

Fernando

Feghouli

Belhanda

Rodrigues

Gomis



Beşiktaş

Fabri

Gökhan

Pepe

Tosic

Adriano

Medel

Atiba

Quaresma

Talisca

Babel

Negredo

TEK CEZALI SERDAR

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

Beşiktaş'ta ise Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.