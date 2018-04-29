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Süper Lig'de derbi gecesi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

29 Nisan 2018 Pazar 10:03
Süper Lig'de derbi gecesi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kazanan takımın şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacağı maç Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

beIN Sports'tan yayınlanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray
Muslera
Mariano
Maicon
Denayer
Nagatomo
Donk
Fernando
Feghouli
Belhanda
Rodrigues
Gomis

Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Medel
Atiba
Quaresma
Talisca
Babel
Negredo

TEK CEZALI SERDAR

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

Beşiktaş'ta ise Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 10:03
  1. Malatya
  2. Aydın
  3. Türk Telekom Stadı
  4. Galatasaray
  5. Beşiktaş

YORUM YAZ

  • AliAli28 dk önce
    Gs bu maçı alsa bile Akhisar maçı daha zorlu başakşehir şampiyon olur bence bu sene
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