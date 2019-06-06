Kazanamayacağa oy verip, oyları zayi etmeyelim

Adnan Kocaman/İstanbul

Nereden başlayacağımı bilmemekle başlıyorum işte. Ben 13 Ağustos 1960 doğumlu birisiyim. Giresun- Tireboluluyum.

1965 yılına kadarki hayatımı iyi hatırlıyorum. 14 Ekim 1973 seçimlerini ve de akabinde kurulan CHP-MSP Hükümetini de çok iyi hatırlıyorum.

CHP-MSP hükümeti kurulduğunda ben orta 2. Sınıfta idim. 14 yaşında. Yalnız bizim zamanımızda ki orta ikide okuyan birini şimdiki orta 2 ile karıştırmayın. Biz o yaşta tam bir partici idik. Siyasi, Dini hemen hemen yeni çıkan bir kitabı (Yaşımız küçük olduğu halde anlar anlamaz) okuyorduk. Hatta ben nereden bulduğumu hatırlamıyorum ama o tarihlerde yasak olan Dr. Rıza NUR’un “Hayat ve Hatıratım” isimli kitabının 1. Cildini de yine o yıllarda okumuştum.

Muhafazakar bir aileden olduğumuz için kendimizi, 1973’te siyaset olarak, MSP(Milli Selamet Partisi) İçinde bulduk. (1969’da kurulmuş olan MNP Milli Nizam Partisini pek hatırlamıyorum). MSP’yi kuranlardan da Allah razı olsun. Eğer o hareketin içinde olmasaydık hangi yolsuzluklar yolunda olurduk Allah bilir.

Neyse ki 1974 yılında CHP-MSP koalisyon hükümeti kuruldu. Biz yine MSP’de devam ediyoruz. 1980 yılından önce solcu ve sol partilerde olanlara Komünist deniyordu. Tabii ki bu arada sağ parti olan MSP, CHP ile ortak olup koalisyon kurunca bizde diğer sağ partililerden Yeşil Komünist damgasını yedik. Biz MSP’den 12 Eylül 1980 darbesi oluncaya kadar ayrılmadık. 1984’te seçime giren Turgut Özal’ın ANAP’ını kendimize en yakın gördük orada devam ettik.

Refah Partisi kurulunca da Öz Yuvamız bildiğimiz Refah Partisinde karar kıldık. Artısı ve Eksisi ile bağrımıza bastık. O da kapatılınca Fazilet Partisinde yerimizi aldık. Fazilet de kapatılınca Saadet Partisinde yerimizi aldık. Bu Seyrü Seferimizde kimseden korkmadık ve de çekinmedik, mücadelemizi ve de desteğimizi bir an olsun bırakmadık. Nihayet 2001 yılında Ak Parti kuruldu. Ak Parti Kurucularının Çoğu, Hemen hemen hepsi, MSP-Refah-Fazilet-Saadet çizgisinden gelen kişiler idi.

Bizde kendimizi Yeni Oluşum Olan Ak Parti Saflarına uygun gördük. 2002 Kasım seçimlerinde Allah Nasip etti AK Parti İktidara geldi. Halen de devam ediyor. İnş - Allah edecek de.

Her Partinin, her kişinin Artısı da vardır Eksisi de vardır. İslami ölçülerde, hele de bu çağımızda, Dört Dörtlük olmak veya adam bulmak akla ters bir durumdur.

Kişi olarak da parti olarak da en iyi olmaya, en iyisini yapmaya talip olacağız.

Bu Özeti yaptıktan sonra gelelim 23 Haziran Seçimine….

İstanbul’da 23 Haziran’da her ne kadar sayıca fazla görünse de Ak Parti ve CHP seçime giriyor, diğerleri teferruat.

Şimdi soruyorum… Sayın Saadetçi, sen oyunu…

1-) 1974’ten önce Kıbrıslı Müslümanları kıtır kıtır doğrayan Makarios’un heykelini diken Ekrem İmamoğlu’na mı oy vereceksin?

2-) Her Akşam 50-60 iftara gidiyorum diyen(Kendi İfadesi) Ekrem İmamoğlu’na mı oy vereceksin?

3-) Belediye Başkanı Olmadan 80 M2’lik evde oturuyorum diyen, Başkan olduktan sonra 400 Milyon Tl. üzerinde mal varlığı olduğu söylenen, sorulduğunda da gerçeğin ne olduğunu söylemeyen, İstanbul Büyük Şehir Başkan adayı olduğunda da mal varlığının öğrenilmemesi için mahkemeden karar aldıran adama mı oy vereceksin?

4-) Tv Kanallarında kendisine sorulan sorulara kızıp sunucu ile kavga edecek durumdaki adama mı oy vereceksin?

5-) ABD’nin, AB’nin, İsrail’in, Yunan’ın desteklediği adama mı oy vereceksin?

6-) Yunan Gazetelerinin “Kostantini Pontoslu“ kazandı diye resimli başlıklar attığı ve övündüğü adama mı oy vereceksin?

7-) Her halinden iç yüzünü gizlediği belli olan, gerçek yüzünü gösterecek soru sorulduğunda yüzü sirke saçan o adama mı oy vereceksin?

8-) PKK ve Yan örgütlerine Terör örgütü diyemeyen, gelsinler hep beraber yönetelim diyen adama mı oy vereceksin?

9-) Dini, İmanı yok eden CHP’ye mi oy Vereceksin?

10-) Camileri ahır yapan CHP’ye mi oy vereceksin?

11-) Kur’an-ı okumayı, okutmayı yasaklayan CHP’ye mi oy vereceksin?

12-) Ezanı yok eden CHP’ye mi oy vereceksin?

13-) Daha dün 28 Şubat Darbesine alkış tutan CHP’ye mi oy vereceksin?

14-) “PKK terör örgütüdür” diyemeyen CHP’ye mi oy vereceksin?

15-) HDP-PKK ile işbirliği yapıp, Milletin de, senin de aklın ile alay eden CHP’ye mi oy vereceksin?

16-) Başındaki adamın, Türk mü? Kürt mü? Ermeni mi? olduğunu açıklayamayan CHP’ye mi oy vereceksin?

17-) CHP İstanbul il başkanı Canan’ın, kocası için yediği domuz etiyle övündüğü CHP’ye mi oy vereceksin?

18-) Ele geçirdikleri belediyelerde su gibi içki serbestliği getireceğinden hiç şüphe olmayan CHP’ye mi oy vereceksin?

18-) Ellerine fırsat geçtiğinde… Din, Dine ait ne varsa, Dindar, Dindara ait ne varsa silip süpürüp atacağı yüzde yüz belli olan CHP’ye mi oy vereceksin? (Tarihte Yaptı)

19-) Milletvekilleri PKK Cenazelerinde gezen CHP’ye mi oy vereceksin?

20-) 1 kere olsun “PKK, YPG, PJK ve yandaşları Terör Örgütüdür” diyemeyen CHP’ye mi oy vereceksin?

Daha Nice Sorular Sorular....

Bu sorulara azıcık da olsa kafanı yor.

Ben boşuna yazıyor, konuşuyor olmayayım. Daha dün Saadet Partisi CHP ile genel seçimlerde işbirliği yaparak 2 milletvekili aldı. Sen hâlâ CHP’ye mi oy vereceksin? Urfa’da ve Adıyaman’da Yerel seçimlerde HDP-PKK ile işbirliği yaptı. Sen hâlâ CHP’ye mi oy vereceksin?

Gel… vicdanına danış. CHP-HDP-PKK, her türlü sol, Meral gibi sağ. Bunların hiç birinden hayır gelmez. Oyunu zayi etme.

CHP- İYİ Parti-HDP-PKK-Saadet Partisi... Bunlar kim? Kime karşı birleştirdi? Bir düşün. Bu birleşmenin birileri tarafından organize işler olduğunu idrak et, şuur et.

Yukarda kendi siyasi biyogrifimi çizmiştim. Hâlâ 40 küsur senedir üzerimizdem Yeşil Komünist Damgasını atamadık. Sen hâlâ CHP’yi desteklersen, HDP-PKK işbirlikçilerine oy atarsan veya dolaylı dolaysız desteklersen bu sefer Yeşil Komünist damgası yanında, Yeşil HDP’li ve Yeşil PKK’lı damgasını da yemeye hak kazanırsın.

Saadet Partisi, kazanamıyacağını bile bile “Senin gibi olamasam seni kendim gibi yapamaz mıyım” taktiği uyguluyor. Bunu bil.

Saadet yöneticileri güya seçmenini dağıtmamak için, biz de varızlardan her yerde boşu boşuna aday çıkarıp Ak Parti adayının ayağına çelme takıyor.

Milli Görüş Avrupa Hatiplerinden Hasan DAMAR isimli kişinin Facebookta bir Bursa konuşmasını görerek dinledim. “Ak Parti’ye İstanbul’da seçimi biz kaybettirdik“ diyor ve övünüyor. Ben de soruyorum.. İstanbul Belediyesine bağlı yerlerde içkiler su gibi içilse, dansözler oynasa, buralar açık kerhaneler gibi olsa sevinecek misin? Saadet yönetimindekiler, orayı ne terk ediyor, ne de başkalarının gelmesine müsaade ediyor. Hırsları akıllarını geçmiş, iktidara gelememe hazımsızlığı yaşıyorlar. Onlara göre Erdoğan çocuk. Başbakanlık, Başkanlık onların hakkı idi Erdoğan nasıl oldu? Allah sonlarını hayır eder İnş-ALLAH. Gelin oyları zayi etmeyelim. Bizden olan, Topal Dursun’un oğlu Binali YILDIRIM’a oyları verelim. Vebalden kurtulalım.

Şunu bilin ki CHP bu milletin hayrına bir şey yapmaz. CHP bu milletin partisi değil, kimin partisi olduğunu kendileri bile bilmiyorlar. Bin bilinmez bir denklem gibi. Boşuna Saadet’e oy verip de oyları zayi etmeyelim. Ben CHP’ye oy vermiyorum düşünebilirsin ama, şunu da düşün ki az farkla CHP’nin kazandığı her yerde Saadet’e verilen her oy CHP’ye verilmiştir. Yapılacak icraatlara da onlar da ortaktır.