0553 313 94 23

"Kazanacağım tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağım"

AK Parti Sason Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan, bir gazetede kendisini terör örgütü PKK ile ilişkilendiren haberle ilgili suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

19 Mart 2019 Salı 14:01
"Kazanacağım tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağım"

Batman'ın Sason İlçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan, bir gazetede kendisini terör örgütü PKK ile ilişkilendiren habere tepki göstererek, gazete hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtığını bildirdi.

Arslan, önceki gün ulusal bir gazetede yayımlanan ve kendisini terör örgütü PKK ile ilişkilendiren habere ilişkin gazete hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

Refah Partisi'nde başladığı siyaset yolculuğunu AK Parti bünyesinde devam ettirdiğini anlatan Arslan, 2009 yılındaki seçimde AK Parti'den belediye başkanı seçildiğini hatırlattı.

Önceki yıllarda da AK Parti'den iki kez belediye başkan adayı olduğunu vurgulayan Arslan, "Hiçbir zaman çizgimizden sapmadık. Çok şükür AK Parti 3 dönemdir bu şerefli görevi bana tevdi ediyor." dedi.

Arslan, 30 yıl önce yaşanmış bir olayın seçimin kaybedileceği endişesiyle çarpıtıldığına işaret ederek, ailesinin geçmişten bu yana devletin yanında yer aldığını bildirdi.

Ailesinin ve akrabalarının ilçede güvenlik koruculuğunu ilk kabul edenlerden olduğunu aktaran Arslan, bundan dolayı da terör örgütü PKK'nın hedefi haline geldiklerini vurguladı.

Arslan, 1993 yılında köylerinde yaşanan terör saldırısında 4 yakınını şehit verdiğine değinerek, "Maalesef bazı karanlık güçler, PKK terör örgütü yandaşları devreye girip iki kardeşimi kandırarak, dağa kaçırdı. O kadar çabamıza rağmen onları kurtaramadık ve dağda öldürüldüler. Yani örgütün elinden kurtaramadık." diye konuştu.

AK Parti çatısı altında hem terör örgütüyle mücadeleye hem de ilçe halkına hizmete devam edeceklerini bildiren Arslan, "Hiçbir şey bizi yıldıramaz, korkutamaz. Biz buradayız ve Allah'ın izniyle seçimi de çok farklı bir şekilde kazanacağız. Bu karalama haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundum, ayrıca manevi tazminat davası açtım. Kazanacağım tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağım." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:01
  1. Batman
  2. HDP
  3. PKK
  4. Sason
  5. Terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor
    1. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    2. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    3. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    4. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    5. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    6. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    7. Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar ’Yılın..
    8. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    9. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    10. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    11. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    12. Hisar, Bursa’nın Açık Panoramik Müzesi..
    13. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    14. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    15. Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    16. İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a..
    17. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    18. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    19. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    20. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı