Kazan hırsızı suçüstü yakalandı Samsun’un Bafra ilçesinde kazan hırsızı suçüstü yakalandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde kazan hırsızı suçüstü yakalandı.

Olay Tabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sırtında çuvalla giden bir şahıstan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Çakırmahmut Sokak’ta Onur T. isimli şahsı durdurdu. Yapılan araştırmada şahsın taşıdığı çuvalda bulunan bakır kazanın çalıntı olduğunu belirledi. Onur T. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.