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Dünya Kazaklar, Türkiye'de depremzedeler için yardım ''yurtlar'' kuracak! Beklenmedik adım!
Dünya

Kazaklar, Türkiye'de depremzedeler için yardım ''yurtlar'' kuracak! Beklenmedik adım!

Kazakistanlı gönüllüler, Kahramanmaraş'ta depremzedelere geçici barınma imkanı sağlamak için keçi yününden yapılmış geleneksel çadır evleri olan "yurtlar" kuracak.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:32:00 - 2023-02-14 17:38:08
Kazaklar, Türkiye'de depremzedeler için yardım ''yurtlar'' kuracak! Beklenmedik adım!

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, yaptığı açıklamada, bugün Türk Hava Yolları'nın özel kargo seferiyle 40 ton insani yardımın, Almatı'dan Adana'ya gönderildiğini bildirdi.

Akıncı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Kazakistan toplumunun Türkiye için adeta seferber olduğunu belirterek, "Bugün aralarında 84 adet Kazak çadırının (yurt) da bulunduğu insani yardım malzemesi taşıyan kargo uçağımız yola çıktı." dedi.

Halihazırda Almatı Havalimanı'nda 100 ton civarında insani yardımın bulunduğunu kaydeden Akıncı, "TAV ve THY şirketlerimizin kıymetli yardımlarıyla en kısa sürede bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dayanışma sergileyen, kardeşlik duygularını esirgemeyen Kazakistan toplumuna şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bir grup Kazak gönüllü, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş kentine, 100'den fazla geleneksel çadır evi "yurt" göndereceklerini ve söz konusu çadırları kurmak için 12 kişilik uzman ekibin yola çıktığını bildirmişti.

Orta Asya'nın keçi yününden yapılan geleneksel çadır evleri olan "yurtlar", göçebelerin yaşam koşullarına uygun tasarımı, soğukta sıcak, sıcak havalarda ise serin ortam sunma gibi özellikleri sayesinde günümüzde hala kullanılıyor.

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