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Kazakistan'ın Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı yüzde 44,6 arttı

Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsayeva: "Geçen yılın ocak-kasım ayında Türkiye'ye yapılan tarım ürünleri ihracatı 2017 yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak, 109 milyon dolar oldu"

08 Şubat 2019 Cuma 07:18
Kazakistan'ın Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı yüzde 44,6 arttı

ASTANA (AA) - Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsayeva, geçen yılın 11 ayında Türkiye'ye yapılan tarım ürünleri ihracatının 2017 yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak, 109 milyon dolar olduğunu söyledi.

İsayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan için öncelikli olan Türkiye, Çin, İran, Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerin pazarlarına tarım ürünleri ihracatının arttığını belirterek, "Geçen yılın ocak-kasım ayında Türkiye'ye yapılan tarım ürünleri ihracatı 2017 yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak, 109 milyon dolar oldu." dedi.

Türkiye'ye ihraç edilen ürünlerin yüzde 26'sının un, dondurulmuş balık eti, bitkisel yağ ve diğer işlenmiş tarım ürünlerinden oluştuğunu ifade eden İsayeva, diğerlerinin de buğday, et, yağlı tohumlar ve diğer tarımsal hammaddeler olduğunu söyledi.

İsayeva, hayvan ve et ürünleri ticaretinde ülkelerin veteriner hizmetleriyle iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Türkiye'nin de veteriner hizmetleriyle çalışıyoruz ve bu işbirliği bizim Türkiye’ye yeterli seviyede et ürünlerini ihraç etmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Kazakistan'ın geçen yılın 11 ayında toplam 2 milyar 660 milyon dolar değerinde 11 milyon 778 bin ton tarım ürünlerini ihraç ettiğini dile getiren İsayeva, bunun 3 milyon tonunun işlenmiş tarım ürünleri olduğunu anlattı.

İsayeva, işlenmiş tarım ürünleri ihracatını yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Türkiye’nin et ürünleri ve şeker imalatındaki deneyimlerini öğrenmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin seracılıkta modern teknolojilere sahip olduğunu aktaran İsayeva, Türkiye'nin seracılık alanındaki tecrübeleriyle de ilgilendiklerini, Türk yatırımcıların Kazakistan'da seracılık alanında projeler uygulayacağından umutlu olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 07:18
  1. Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsayeva
  2. tarım ürünleri ihracatı
  3. türkiye

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