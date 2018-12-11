Kazakistan'ın sanayi atılımı

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, sanayileşme yıllarında bin 250 işletmenin faaliyete geçtiğini belirterek, "Bu yıl ise 100 şirket hizmete sunuldu. 300 bin yeni iş yeri oluşturuldu. 110 ülke ürünlerimizi tüketiyor. Kilit pazarlar Çin, Rusya, Orta Asya ve AB ülkeleri." dedi.

Nazarbayev, "Sanayileşmenin İkinci 5 Yılı: Made in Kazakhstan" konulu ulusal telekonferansta yaptığı konuşmada, ülkesinin yer altı kaynakları bakımından zengin olduğunu ancak petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmanın ülke ekonomisini etkilediğini, dolayısıyla ekonominin çeşitlendirilmesiyle ilgili önlemler aldıklarını söyledi.

İş yapma kolaylığı, yatırım ortamı ve yargı sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nazarbayev, "Bu şartlar her geçen yıl iyileşmektedir. Geçen yıl ülkenin üçüncü modernizasyon sürecini başlattık. Bu yıl 5 sosyal girişimi ilan ettim. Bunların hepsi ülkemizin rekabet gücünü artırmak için gerekli." diye konuştu.

Nazarbayev, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Kazakistan'ın 28. sırada yer aldığını belirterek, çeşitlendirme, altyapının iyileştirilmesi ve çalışma verimliliğinin artırılmasıyla ilgili büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

2009'da başlattıkları sanayileşme programının istikrarlı ekonominin inşa edilmesinde kilit faktör haline geldiğini vurgulayan Nazarbayev, "Sanayileşme yıllarında bin 250 yeni işletme faaliyete başladı. Bu yıl ise 100 işletme hizmete sunuldu. 300 bin yeni iş yeri oluşturuldu. 110 ülke ürünlerimizi tüketiyor. Kilit pazarlar Çin, Rusya, Orta Asya ve Avrupa Birliği ülkeleri." diye konuştu.

Nazarbayev, son yıllarda 500'den fazla yeni ürün üretmeye başladıklarını, geçen yıl imalat sektöründe 9,5 trilyon tenge (ulusal para birimi) değerinde ürün üretildiğini, imalat sektörünün endüstriyel yapının yüzde 42'sini oluşturduğunu kaydetti.





- "Altın Sapa" ödülleri sahiplerini buldu





Konuşmaların ardından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bazı sanayi, altyapı, tarım ve dijitalleşme projelerini devreye alırken, en iyi küçük, orta ve büyük ölçekli girişimci şirketlere de Cumhurbaşkanı'nın "Altın Sapa" ödülleri verildi.

Ödül alanlar arasında Kazakistan'daki Türkistan bölgesinde faaliyet gösteren Türk sermayeli halı üreticisi Bal Tekstil de yer aldı.

Kazakistan’ın en iyi ürünlerinin seçildiği törende, Ulusal Girişimciler Odası Atameken’in "Büyük Bozkır Halkı" ve "Girişimci (İsker)" ödülleri de sahiplerini buldu.

Bu arada, Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2010'da başlatılan sanayileşme programı çerçevesinde 6,6 trilyon tenge değerinde bin 200'den fazla projenin uygulandığı belirtilerek, sanayileşmenin birinci 5 yılında (2010-2014 dönemi) 3 trilyon tenge değerinde 770 projenin hayata geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, sanayileşmenin ikinci 5 yıllık döneminin 2015 ila 2017 yıllarında 3,1 trilyon tengelik 378 projenin uygulandığı, bu yıl ise 2,1 trilyon tenge değerinde 100’den fazla projenin hayata geçirildiği bildirildi.



