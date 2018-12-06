Kazakistan'ın enerji sektöründe teknolojik atılım

ASTANA (AA) - Kazakistan'da enerji sektörünün, 2020'den başlayarak 2030 yılına kadar en uygun teknolojiler prensibine geçmeyi hedeflediği bildirildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana’da "Kazakistan’ın En Uygun Teknolojiler Prensibine Geçişi: Mevcut Durum ve Geleceği" temalı uluslararası konferans düzenlendi.

Kazakistan Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Müdürü Rapil Joşıbayev, konferansta yaptığı konuşmada, ülkenin sanayi ve enerji sektörü için en uygun teknolojiler prensibini uygulamanın kilit önem taşıdığını vurguladı.

Joşıbayev, 2013'te kabul edilen yeşil ekonomiye geçiş kapsamında belirlenen enerji yoğunluğunun azaltılması, yenilenebilir enerji kaynakları payının artırılması ve diğer kilit göstergelerle ilgili önerilerin hazırlandığını bildirdi.

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Sabit Nurlıbay da en uygun teknoloji prensibine geçişle ilgili normları içeren yeni çevre kanunu tasarısı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.





- "Normatif ve teknik tabanın oluşturulması gerekiyor"





Kazakistan Çevre Örgütleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kuanış Tayşibekov, son yıllarda devletin, halkın yaşam kalitesini ve refahını artırma yoluyla ekonominin yeni düzenine geçme ve dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi arasında yer almasına yönelik siyaset izlediğini söyledi.



Tayşibekov, ülkenin sanayi bölgelerinde halkın, çevresel durumun kötüye gittiğini fiziki olarak hissettiğini, toplumun sanayi şirketlerinin çevresel sorumluluğunu artırmayı talep ettiğini belirterek, kapsamlı çevresel çözümler için normatif ve teknik tabanın oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Astana Ofisi Müdürü Gyorgy Szabo ise Kazakistan'ın en uygun teknolojiler prensibine geçişini destekleyeceklerini ifade etti.

Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi'nden yapılan açıklamada da Kazakistan’ın enerji sektörünü temsil eden şirketlerin en uygun teknik prensibe geçme hazırlıklarının analizinin yapıldığı, 45 elektrik santraliyle ilgili bilgi toplandığı ve enerji şirketleri için önerilerin hazırlandığı kaydedildi.



Açıklamada, ön tahminlere göre, en uygun teknik prensibe geçiş sürecinin 2020’de başlayarak 2030’a kadar süreceği bildirildi.

Kazakistan'ın enerji sektöründe, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı geçen yıl yüzde 1 olurken, bu rakamın 2020'ye kadar yüzde 3'e çıkarılması hedefleniyor.