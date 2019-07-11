Kazakistan'ın "enerji merkezi" Pavlodar eyaleti

PAVLODAR (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın Pavlodar eyaleti kömür madenleri, termal elektrik santralleri ve petrol rafinerisiyle ülkenin "enerji bölgesi" olarak biliniyor.

Kazakistan'ın kuzeybatısında 126 bin kilometrekarelik alana sahip Pavlodar eyaleti, ülkenin toplam elektrik üretiminin yarısını, toplam kömür üretiminin de yüzde 65'ini karşılıyor.

753 bin nüfuslu eyaletteki petrokimya fabrikaları, termik santralleri ve diğer sanayi tesisleri Ekibastuz, Aksu ve eyalet merkezi Pavlodar kentlerinde yer alıyor.

Ekibastuz enerji santralleri, toplam 4 bin megavattan fazla elektrik üretirken, Pavlodar petrol rafinerisi yılda yaklaşık 500 bin ton benzin, 650 bin ton dizel üretiyor.



Ülkenin kömür rezervinin üçte birinin bulunduğu Pavlodar'daki, Bogatır, Ekibastu, Doğu ve Mayköbe gibi büyük kömür madenlerinden yılda 80 milyon ton kömür çıkartılıyor. Bölgede 3 milyar tona yakın kömür rezervinin olduğu belirtiliyor.

Kömür dışında eyalette altın, bakır, alüminyum, nikel, kobalt ve diğer değerli metallerin de önemli ölçüde rezervleri bulunuyor. Kömür dahil bölgedeki maden rezervinin 460 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Eyaletin ticaret yaptığı 70'ten fazla ülkenin başında Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Almanya, Özbekistan, Kırgızistan, İtalya ve ABD geliyor. Pavlodar'dan bu ülkelere kömür, alüminyum, elektrik, kimya ve tarım ürünleri ihraç ediliyor.

- Pavlodar enerji ve yakıt merkezi

Pavlodar eyaleti Valisi Bulat Bakauov AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin toplam elektrik enerjisinin yarısını ve kömür üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Pavlodar, enerji kaynakları ve tesisleriyle 'enerji ve yakıt merkezi' adını hak ediyor." dedi.



Üretilen elektrik enerjisinin bin megavattan fazlasını ihraç ettiklerini aktaran Bakauov, Rusya ve Özbekistan'a elektrik sattıklarını söyledi.



Bakauov, eyaletin coğrafi konumunun Rusya ve Çin piyasalarına açılmak için de son derece uygun olduğunu sözlerine ekledi.

- Pavlodar Özel Ekonomik Bölgesi yatırımcı bekliyor

Eyalet merkezi Pavlodar kentindeki Özel Ekonomik Bölge (ÖEB) yerel ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararıyla 2011'de bin 200 hektarlık alanda kurulan ÖEB, ülkeye milyarlarca dolar yatırım çekiyor.

Yatırımcılara KDV, gelir, gümrük ve diğer vergi kolaylıklarının sağlandığı ÖEB'de, arsalar 25 yıllık süreyle bedelsiz tahsis edilebiliyor.

ÖEB'de kurulan 10 fabrikada, araba yağı, alüminyum, klor, hidroklorik asit, çelik boru ve araba parçalarının yanı sıra diğer malzemeler üretiliyor.

ÖEB Yönetim Kurulu Başkanı Aybek Tursıngaliyev, son 8 yılda ÖEB'e 72 milyar tenge (186 milyon dolar) yatırım çektiklerini belirterek, "Kimya, petrokimya ve metalürji alanlarında 10 projeyi hayata geçirdik." dedi.

ÖEB'in ancak 400 hektarının kullanıldığına işaret eden Tursıngaliyev, kalan 800 hektar alana daha 30 fabrika kurabileceklerini söyledi.

Tursıngaliyev, ÖEB'e Türk firmalarının da ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Bir Türk firması da üyemiz oldu ve yıl sonuna kadar bölgemizde yılda 30 bin ton kapasiteli alüminyum folyo ve kapı, pencere profil üretimine başlatmak istiyor." şeklinde konuştu.

Türk firmanın yatırım miktarının 6 milyar tengenin (15 milyon dolar) üzerinde olduğunu aktaran Tursıngaliyev, halihazırda arsa kayıt süreci yapıldığını, daha sonra fabrika kurularak yıl sonunda projenin faaliyete başlayacağını söyledi.

Tursıngaliyev, bölgede ham made, ucuz iş gücü ve lojistik altyapının olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle yatırımcıları ÖEB'e yatırım yapmaya davet ediyorum. Avrupa'da üretilen bir ürünün Kazakistan'da üretilmesi durumunda maliyeti yüzde 40 ucuz olacak." dedi.



