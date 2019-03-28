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Kazakistan’ın doğal gaz rezervi 3,9 trilyon metreküp

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Magzum Mirzagaliyev:- "Kazakistan'da keşfedilen doğal gaz rezervi 3,9 trilyon metreküp"- "Geçen yıl 19,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi"

28 Mart 2019 Perşembe 12:26
Kazakistan’ın doğal gaz rezervi 3,9 trilyon metreküp

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Magzum Mirzagaliyev, ülkede keşfedilen doğal gaz rezervinin 3,9 trilyon metreküp olduğunu bildirdi.

Mirzagaliyev, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Doğal gaz taşıma altyapısının geliştirme yoluyla Kazakistan’ın enerji güvenliğini sağlamak" temalı yuvarlak masa toplantısında, Kazakistan'ın doğal gaz rezervinde dünyada 22'inci sırada olduğunu belirtti.

Keşfedilen doğal gaz rezervinin yüzde 98’inin ülkenin batısında yer aldığını ifade eden Mirzagaliyev, "Kazakistan'da keşfedilen doğal gaz rezervi 3,9 trilyon metreküp" ifadesini kullandı.

Mirzagaliyev, Kazakistan'ın doğal gaz üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 55,5 milyar metreküpe yükseldiğini ve üretimin önemli kısmının Karaçaganak (yüzde 34), Tengiz (yüzde 28) ve Kaşagan (yüzde 14) petrol kuyularında yapıldığını söyledi.

Söz konusu toplam üretimin 14,2 milyar metreküpünün petrol üretimini kolaylaştırmak amacıyla rezervuar basıncını desteklemek için geri kazandırıldığını aktaran Mirzagaliyev, geçen yıl toplam 19,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiğini kaydetti.

Mirzagaliyev, Kazakistan’ın 19 bin kilometre uzunluğa sahip doğal gaz boru hattının olduğuna dikkati çekerek, Beyneu-Bozoy-Çimkent boru hattı projesiyle Çin’e doğal gaz ihraç edilmeye başlandığını anlattı.

2017-2018'de Çin’e 5 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiğini kaydeden Mirzagaliyev, "Geçen yıl bu rakamın yılda 10 milyar metreküpe çıkarılması konusunda anlaştık. Ayrıca Çin’in doğal gaz ihtiyacının artması nedeniyle Beyneu-Bozoy-Çimkent boru hattı kapasitesinin yılda 15 milyar metreküpe çıkarılması üzerinde çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:26
  1. doğal gaz rezervi
  2. Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Magzum Mirzagaliyev

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