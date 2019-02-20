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Kazakistan'ın "Dijital Kazakistan" Programı

Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev:-"Teknopark başlangıçta iyi sonuçlar gösteriyor. Geçen yıl 47 start-up projesine 180 milyon tenge yatırım çekildi. Bu yıl 4,8 milyar tenge yatırım çekilmesi hedefleniyor"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
Kazakistan'ın "Dijital Kazakistan" Programı

ASTANA (AA) – Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, Dijital Kazakistan Programı çerçevesinde oluşturdukları Astana Hub Uluslararası Teknoparkına bu yıl 4,8 milyar tenge yatırım çekilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Geçen yıl başlatılan "Dijital Kazakistan" Programı çerçevesinde yapılan faaliyetler ve 2019 hedeflerine ilişkin düzenlediği toplantıda konuşan Abayev, bu çerçevede geçen yıl geniş bant internetin sağlanması için 2,5 milyon kişinin yaşadığı bin 250 köye 20 bin kilometre uzunluğunda fiber optik hattını döşeme çalışmalarının başladığını belirtti.

Abayev, bu yıl ülkede 5G teknolojisiyle ilgili pilot projenin uygulanmasının planlandığını belirterek, "Ondan sonra bu teknolojinin ülke genelinde uygulanması için uygun süreler belirlenecek." dedi.

"Dijital Kazakistan" programı çerçevesinde geçen yıl kasım ayında Astana Hub Uluslararası Teknoparkı'nın oluşturulduğunu hatırlatan Abayev, "Teknopark başlangıçta iyi sonuçlar gösteriyor. Geçen yıl 47 start-up projesine 180 milyon tenge yatırım çekildi. Bu yıl 4,8 milyar tenge yatırım çekilmesi hedefleniyor." şeklinde konuştu.

Dauren Abayev, ülke genelinde halka elektronik ortamda hizmet veren merkezlerin açıldığına dikkati çekerek, "İçişleri Bakanlığıyla birlikte 13 eyalet merkezinde göç hizmeti merkezleri açıldı. Bu merkezlerde yabancı ülke vatandaşlarına 'tek pencere' sistemiyle hizmet veriliyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl devlet hizmetlerin yüzde 80’ini elektronik formata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Abayev, "e-Devlet"i geliştirerek, kağıt evraklarının dolaşımını azaltacaklarını söyledi.

Abayev, "e-Devlet" portalının 8 milyon kullanıcısının olduğunu dile getirerek, geçen yıl halka elektronik ortamda 30 milyondan fazla hizmet verildiğini kaydetti.

Abayev, ayrıca, Kazakistan’ın 2018’de Birleşmiş Milletler "e-Devlet" Kalkınma Endeksi'nde 39. sırada yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, "Kazakistan'ın Üçüncü Modernizasyon Süresi: Küresel Rekabet Edebilirlik Kabiliyeti" temalı halka sesleniş konuşması temelinde 2017'de geliştirilen Dijital Kazakistan Programı, ülke ekonomisinin gelişme sürecini hızlandırmayı, dijital teknolojilerin kullanımıyla halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefliyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
  1. Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev

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