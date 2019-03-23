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Cumhurbaşkanı onayladı! Kazakistan'ın başkentinin adı resmen değişti

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; başkent Astana’nın ismi Nur-Sultan olarak değiştirildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:04
Cumhurbaşkanı onayladı! Kazakistan'ın başkentinin adı resmen değişti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığından açıklama

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkent Astana'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladığı belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 19 Mart’ta cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Senato Başkanı Tokayev, cumhurbaşkanı olmuş, Nazarbayev’in isminin başkente verilmesini önermişti.

Parlamento, cumhurbaşkanının önerisini desteklemiş, ilgili yasayı kabul etmişti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:04
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