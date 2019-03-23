Cumhurbaşkanı onayladı! Kazakistan'ın başkentinin adı resmen değişti Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; başkent Astana’nın ismi Nur-Sultan olarak değiştirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı. Cumhurbaşkanlığından açıklama Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkent Astana'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladığı belirtildi. Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 19 Mart’ta cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Senato Başkanı Tokayev, cumhurbaşkanı olmuş, Nazarbayev’in isminin başkente verilmesini önermişti. Parlamento, cumhurbaşkanının önerisini desteklemiş, ilgili yasayı kabul etmişti.

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